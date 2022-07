Un home de 33 anys amb un «brot psicòtic» assassina la seva mare a Maçanet de la Selva

Un home de 33 anys va assassinar pressumptament la seva mare ahir dissabte al matí a Maçanet de la Selva i va acabar sent detingut, al voltant de tres hores més tard, en un carrer de Massanes després de fugir en quad. Segons fonts coneixedores del cas, l’home té problemes de salut mental i en els últims dies hauria tingut brots psicòtics Aquesta mateixa setmana encara hauria rebut alguna mena de tractament, però, un nou brot li va desencadenar una nova crisi que va acabar ahir amb l’assassinat de la seva mare.

Pocs abans de les onze del matí, els Mossos van rebre l’avís que un home hauria assassinat a la seva mare en un domicili particular del Veïnat de Torre Marata, atacant-la amb una arma blanca, i després hauria fugit de la masia amb un quad. Mentrestant, el marit de la víctima hauria traslladat la seva dona amb cotxe fins a la piscina municipal de Maçanet on una ambulància hi té la seva base. Però, allà no van poder fer res per salvar la vida de la dona que va morir a conseqüència de la gravetat de les ferides.

Després de la seva detenció, l’home haurà de passar a dispo sició judicial i el cas quedarà a les mans de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra per acabar d’esbrinar tots els detalls.

Al vespre, es va celebrar un minut de silenci en memòria de la víctima a la plaça de l’Ajuntament i, en un comunicat on es lamentaven els fets, l’alcaldessa de la població, Natàlia Figueras, va decretar un dia de dol per avui diumenge. «Per acompanyar la família, perquè en casos com aquests es poden dir ben poques paraules», reconeixia ahir Figueras. La família que, també té molta relació amb Caldes de Malavella, fa anys que s’havia comprat aquesta masia al Veïnat de Torre Marata, que s’estava reformant.