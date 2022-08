L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha treballat, en les darreres setmanes, en la millora de l’espai públic per fer la ciutat més accessible als ciutadans. De fet, ha sigut la mateixa Brigada Municipal d’Obres i Serveis del Poble que s’ha encarregat de realitzar aquests dies tasques de millora a l’espai i equipaments públics. Entre les reformes, hi ha la reposició de la senyalització vertical i algunes pilones de la localitat, i també la reposició de panots desenganxats a les voltes de la plaça Farners, que obstaculitzava la normal circulació pel municipi.

També ha dut a terme el tapament d’un forat del camí que va des del supermercat Bon Preu fins a la carretera dels Banys, que podia ser perillosa.

D’altra banda, la Brigada va reparar arquetes de reg i fonts que no funcionaven correctament, a més de l’enllumenat de la plaça de la Sardana del poble.

D’aquesta manera, la circulació tant per als vianants com per als cotxes serà més senzilla i fluïda, sense elements que puguin dificultar el pas per diferents zones.