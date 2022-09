A judici un acusat d’abusar d’una nena a Santa Coloma de Farners

La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d’abusar sexualment d’una nena a Santa Coloma de Farners el 2018. La fiscalia el fa responsable d’un delicte d’abús sexual a una menor de 16 anys pels quals li demana 5 anys de presó.

Segons va explicar la mare de la nena en una declaració extensa, el processat va presentar-se a l’habitatge de nit després de parlar-li i proposar-li de prendre alguna cosa. Es coneixien de l’escola, però no havien tingut cap contacte fins llavors. Quan va entrar, la dona va notar que estava en un evident estat d’embriaguesa, i van estar parlant al sofà. En aquella mateixa cambra hi havia la menor, que estava dormint al sofà. Després de parlar una estona, ambdós van anar a la cuina perquè volien fumar un porro, va dir, i ell va retornar al menjador primer. Va ser quan ella va tornar al sofà que va veure com l’home treia la mà de sota la manta on dormia la nena, i va comprovar que tenia els pantalons abaixats.

L’acusat va dir-li que «fa molta calor», i va intentar tenir relacions sexuals amb ella. Davant la negativa d’ella, va agafar-la pel coll i va amenaçar-la de fer-li mal si el denunciava. Després d’una estona va aconseguir que marxés. Qui va denunciar els fets, passats uns dies, va ser la seva exparella, a qui va explicar aquest episodi. La dona va dir que no va denunciar perquè se sentia amenaçada i perquè el seu advocat li va dir que no ho fes encara perquè estava enmig d’un divorci.

L’acusat va negar haver dut a terme els abusos. Segons la seva versió, van tenir algunes trobades de caràcter únicament sexual, i el dia dels fets va ser l’última vegada que es van veure. Va ser ella, va dir, que va convidar-lo a anar a casa seva. Uns dies més tard, va trucar-li la parella o exparella d’ella, amenaçant-lo de mort. Va ser l’última vegada que va tenir notícies d’ella. La menor no va haver de declarar, sinó que el tribunal utilitzarà el relat que va fer durant la instrucció com a prova preconstituïda.

Durant la declaració de la víctima, la defensa del processat, representat per l’advocat Aitor Cuéllar, va posar de manifest diverses contradiccions entre el que va explicar al jutjat d’instrucció i la versió d’ara, com ara si va veure com feia els tocaments, quan els els va fer, on estaven situats al menjador, si una altra de les filles va veure alguna cosa o si havia sortit al pati o a la cuina. Segons va dir ella, hi ha coses que no recorda bé, i està en tractament psiquiàtric i psicològic, entre altres coses, per aquests fets. El president del tribunal li va arribar a recordar-li que calia que s’aclarís quina de les versions que havia explicat era la vertadera.

La pericial psicològica titlla de coherent i creïble el relat de la víctima, i aclareix que el seu trastorn no la impossibilita per haver patit una experiència com la que va narrar. També sosté que els fets van provocar-li molt malestar emocional. La fiscal demana per l’acusat 5 anys de presó per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys i per un delicte lleu d’amenaces. També demana que en cas de condemna se l’indemnitzi. Per la seva banda, la defensa del processat demana l’absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.