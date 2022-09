L'Audiència absol l'acusat d'abusar d'una nena de tres anys a Santa Coloma

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'abusar d'una nena de tres anys a Santa Coloma de Farners. El tribunal de la secció quarta sosté que la versió de la mare, que hauria vist els fets, no és creïble i que no hi ha cap element que pugui corroborar-la.

Els fets van tenir lloc el desembre de 2018 al domicili de la mare de la víctima, situat a Santa Coloma. L'acusat va anar a casa de la dona, tot i que la finalitat de la trobada difereix segons la versió: segons ell per tenir relacions sexuals, i segons ella per prendre alguna cosa i xerrar. Un cop allí, segons l'acusat, van tenir relacions sexuals i no va passar res més, però la dona sosté que ella havia anat a la cuina a fumar i que quan va tornar al menjador va veure'l tocant la seva filla petita, que dormia al sofà.

Aquesta versió ha estat desestimada pel tribunal, que d'entrada admet que tal com sol passar en delictes d'aquest tipus, solen passar en la clandestinitat. Això, però, no suposa de facto que un tribunal no pugui considerar provat uns fets només amb la versió de la víctima. En aquest cas, però, la víctima no podia pronunciar-se perquè a part de tenir tres anys, va patir els presumptes abusos mentre dormia. L'única que podia corroborar-ho és la mare, que ha ofert un relat que ha anat canviant amb el temps i ha incorregut en contradiccions "importants", segons subratlla el tribunal.

Ja d'entrada, qui va interposar la denúncia va ser el pare de la criatura, i ho va fer mig any després, quan la dona li ho va explicar. Ella havia parlat prèviament amb un agent a qui li havia explicat per telèfon, però en la interposició de la denúncia va dir que els fets no havien ocorregut. La dona va dir durant el judici que ho va negar perquè així li ho va recomanar el seu advocat, ja que li havia dit que això podia perjudicar-la en el procés de divorci.

Durant la seva declaració al judici també es va contradir, tal com va posar de manifest l'advocat de la defensa, Aitor Cuéllar. A més, el president del tribunal va haver-li de preguntar quina de les versions que explicava era la vertadera. Això ha fet que el seu relat compti amb diverses llacunes i interrogants, com ara si va veure directament l'acusat tocar la nena, si la víctima anava vestida i tapada, si l'acusat va agafa-la pel coll per amenaçar-la. "Per desgràcia aquestes qüestions han sigut objecte de pronunciaments diversos i fins i tot contraris", indica la sentència.

El tribunal conclou que no hi ha cap corroboració externa del relat que permeti "superar la confrontació despullada de relats", és a dir, la paraula d'un contra la de l'altra. L'únic element que podria donar suport a la tesi incriminatòria és l'informe pericial, que assenyala que la mare pateix diverses afeccions psicològiques que en part s'haurien originat per aquests fets. El problema és que el mateix informe matisa que la dona ja tenia problemes previs de salut mental.

Per tot això, l'Audiència l'absol d'un delicte d'abús sexual a víctima menor de 16 anys i d'un delicte lleu d'amenaces pels quals la fiscalia li demanava 5 anys de presó i una multa de 900 euros, a més d'una mesura d'allunyament i comunicació. La sentència, que encara no és ferma i es pot recórrer al TSJC, també resol que els costos del procediment siguin pagats d'ofici.