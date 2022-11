Policies de Blanes salven la vida a una nena de 2 anys que s'asfixiava

Agents de la Policia Local de Blanes han salvat la vida a una nena de dos anys que s'asfixiava. Els agents li van practicar la maniobra d'Heimlich perquè en teoria s'havia ennuegat amb una joguina. Però finalment, com els va explicar després el pare, a l'hospital van comprovar que tot l'episodi d'ofegament havia estat per un quadre febril.

Els fets van succeir aquest dissabte cap a tres quarts d'una del migdia, quan un home es va presentar a la prefectura de la Policia Local demanant ajuda urgent i que activessin una ambulància perquè la seva filla de dos anys s'estafa asfixiant. Els va dir que temia que es trobava així perquè s'havia menjat alguna peça d'una joguina.

Els agents de la Policia Local van anar fins al parc infantil que hi ha davant de la comissaria on hi havia la menor i van reaccionar amb rapidesa.

No van dubtar ni un minut i van practicar la maniobra d'Heimlich a la criatura perquè tenia les vies aèries obstruïdes i havia quedat inconscient.

A més, van activar el SEM per l'atenció i el posterior trasllat, si era necessari, de la nena a un centre sanitari.

Un cop feta la maniobra per part dels agents amb resultats positius, la criatura va ser atesa pels sanitaris del SEM i la van evacuar a l'hospital de Calella, on va evolucionar favorablement.

Agraïment als policies

El mateix dia dels fets, el pare va tornar a parlar amb els policies de Blanes i els va explicar que els metges li havien relatat el què li havia passat a la seva filla.

Van aclarir que finalment no s'havia menjat cap joguina sinó que la nena s'asfixiava per un quadre de febre molt fort i que això, l'havia fet tenir convulsions i li havia obstruït les vies respiratòries.

L'endemà, el pare de la nena es va presentar a les dependències policials per agrair l'ajuda dels policies locals de Blanes en el moment dels fets i la gestió de tota l’emergència amb la seva criatura.