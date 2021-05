L'Ajuntament de Girona ha licitat l'enderroc de les naus interiors de l'antiga fàbrica Simon, que s'ha de convertir en el futur institut Ermessenda de la ciutat. L'obra surt a concurs per poc més de 388.000 euros. Aquella part de la fàbrica que es pugui rehabilitar no anirà a terra; però sí que s'enderrocaran totes aquelles que no siguin útils, i també aquells elements que se situen allà on es preveu que hi hagi el pati de l'institut. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, explica que l'enderroc permetrà cedir els terrenys al Departament d'Educació i que també suposa "un pas més en la transformació del carrer de Barcelona, per anar consolidant la imatge que es mereix com a entrada sud de la ciutat".

Les obres d'enderroc que ara surten a licitació permetran tirar a terra algunes de les construccions que formen part de l'antiga fàbrica Simon i que no són compatibles amb el nou IES Ermessenda ni el centre de formació d'adults que promourà el Departament. Els treballs surten a licitació per un import màxim de 388.068.19 euros (IVA inclòs)."L'enderroc no serà de tot l’edifici, sinó només de les naus interiors; així anem avançant en l'acord que vam signar amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció del nou institut Ermessenda", ha destacat el regidor d'Urbanisme.

Lluís Martí ha afegit, a més, que la licitació és "un pas més en la transformació del carrer de Barcelona, que juntament amb altres equipaments i altres obres previstes mica en mica anirà consolidant una nova imatge adequada a la que mereix com a entrada sud de la ciutat".En concret, allò que anirà a terra són les naus interiors i adossades del conjunt d’edificis situat als números 142 i 144 del carrer de Barcelona (l'antiga fàbrica Simon).

Es mantindran dempeus les edificacions que es puguin rehabilitar i s'enderrocaran les que no siguin útils. També s'enderrocaran tots els elements situats allà on anirà el pati de l’institut.Aquestes obres s'emmarquen en el conveni que van subscriure l'Ajuntament i Educació el 22 de novembre del 2019. L'acord concretava que el consistori posaria a disposició de la Generalitat els terrenys de l'antiga Simon per situar-hi l'IES Ermessenda. Però com a pas previ, també concretava que l'Ajuntament havia d'enderrocar aquelles parts que no són compatibles amb el projecte d'institut, per lliurar exclusivament al Departament l'edifici a rehabilitar.