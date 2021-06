Un obrer grec ha resultat ser el cervell d'un robatori de pel·lícula en el que va triar gairebé a l'atzar el seu botí, un quadre de Picasso titulat "Cap de Dona", que ha estat recuperat per la Policia nou anys després.

Podria haver estat un delicte perfecte. Entrar a la Galeria Nacional d'Atenes i agafar diverses obres d'art sense ser interceptat, sense deixar empremtes, en pocs minuts.

No obstant això, el temps i la dificultat per vendre al mercat negre un quadre de tant valor han permès a les autoritats recuperar, encara que tard, dues de les obres robades.

Per amor a l'art

"No volia vendre el quadre, ho vaig fer per passió a l'art", va assegurar l'home després de ser portat a comissaria.

Tot i que els mitjans locals afirmen que no es tracta d'un col·leccionista a l'ús, el presumpte lladre ha afirmat que l'únic motiu pel robatori a un dels principals museus d'Atenes va ser poder posseir una gran obra d'art.

Precisament quan, fa uns mesos, la Policia grega va donar les primeres indicacions en anys d'haver trobat una nova pista va ressaltar que "Cap de Dona" brillava per la seva absència en el mercat negre, el que podia indicar que encara seguia al país.

Des del moment de l'robatori dels experts van destacar la gran dificultat de transportar a l'estranger o poder vendre una obra tan buscada, d'un autor molt conegut i reconeixible.

Tirades en un barranc

No ha estat amb un marc prominent i a la paret d'una pinacoteca, la Policia grega ha recuperat "Cap de Dona" i "Molí", pintat per l'holandès Piet Mondrian el 1905, amagats en un barranc entre arbustos i herbes, a prop de Porto Rafti, a uns 50 quilòmetres d'Atenes.

Fins allà els va conduir l'home, de 49 anys, que ha confessat el delicte després de ser detingut per la policia.

Les pintures, embolicades en un paquet per protegir-les, van estar, segons l'acusat, dos mesos amagades a la intempèrie. Fins llavors les havia tingut en un magatzem de la seva propietat, però en sentir que la investigació podia assenyalar-lo, la por de ser capturat el va portar a buscar un altre amagatall.

Pitjor sort va córrer un esbós de començaments de segle XVII, atribuït al manierista italià Guglielmo Caccia, conegut com il Moncalvo, també robat a la mateixa ocasió.

L'esbós va resultar danyat a l'ésser arrencat del seu marc pel que, segons ha reconegut, l'acusat va prendre una decisió dràstica: destruir-lo. El va tallar en petits trossos i el va tirar al vàter poc després de l'robatori.

Un robatori desconcertant

Tot i que aparentment va ser la passió el que el va portar a perpetrar un robatori d'aquest nivell, l'home ha reconegut que no va planejar robar un quadre en concret, sinó que va agafar les obres que va tenir més a prop en el moment de la veritat.

Durant mig any va planejar el cop, va acudir gairebé diàriament a la galeria, tant per visitar les instal·lacions com per vigilar els exteriors, on va controlar els moviments dels guàrdies de seguretat fins a estar segur el procediment a seguir.

La matinada de el 9 de gener de 2012, l'home va aconseguir entrar per un balcó que no es trobava tancat amb clau i va allunyar als guàrdies de seguretat de la seva ubicació a l'fer saltar alarmes a diferents parts de l'museu.

Tot i que fins ara es parlava de dos lladres, l'home assegura que va realitzar el cop sol. En pocs minuts va arrencar les obres dels seus marcs i, per quan va arribar seguretat, només era una silueta allunyant-se. Durant la persecució, un quart llenç, un altre paisatge de Mondrian, li va caure.

Un tribut a Grècia

"Cap de dona", una representació cubista de Dora Maar, fotògrafa, pintora i musa de l'artista espanyol, davant d'un fons blau va ser pintada per Picasso el 1939 i donada per ell anys després a la Galeria Nacional, com un homenatge a la resistència de el poble grec contra la invasió nazi.

Darrere de la tela va escriure a mà "Per al poble grec, un homenatge de Picasso".

Durant l'absència de l'obra, també la galeria ha estat tancada a el públic.

Va ser fundada el 1900, però durant l'última dècada ha estat renovada i ampliada, amb el que ha doblat la seva capacitat d'exhibició i, molt probablement, ha millorat els seus sistemes de seguretat.