Els Bombers de la Generalitat treballen des d'un quart de quatre de la tarda d'aquest dissabte en un incendi a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) que bàsicament afecta vegetació agrícola. El foc ha començat prop de la carretera C-241d, concretament a l'altura del punt quilomètric 25, i es propaga per camps de sembrat.

Fins al lloc s'hi ha desplaçat 25 dotacions terrestres i set mitjans aeris dels Bombers, efectius dels ADF i dos tractors que llauren els camps per intentar tallar el foc. Com a mesura preventiva, el Servei Català de Trànsit ha tallat la C-241d i la T-201 perquè el foc està just entre aquestes dues vies.