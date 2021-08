Un turista francès de 40 anys va intentar la nit d’aquest divendres tirar per un balcó diversos policies locals que el subjectaven perquè no es tirés al buit a Can Picafort, a la localitat mallorquina de Santa Margalida. L’home estava molt ebri i alterat i després de diversos minuts de tensió, els agents van aconseguir immobilitzar-lo i una ambulància el va traslladar, ja sedat, a l’hospital d’Inca, on va quedar ingressat a l’àrea de psiquiatria.

Els fets van passar cap a dos quarts de deu de la nit de divendres a l’hotel THB Gran Platja, al passeig Colom de Can Picafort. Diverses trucades van alertar que un home estava penjant de la barana al balcó de la quarta planta de l’establiment i una patrulla de la Policia Local va acudir immediatament al lloc. Els policies van comprovar que l’home tenia mig cos fora de la terrassa i estava a punt de caure al buit.

Els agents van aconseguir rescatar-lo i posar-lo a l’habitació amb molt esforç, atesa la seva corpulència i la resistència que va oposar. Els policies el van tombar a terra i van sol·licitar una ambulància. Amb l’home aparentment tranquil, la seva dona els va explicar que havia estat bevent molt alcohol després de rebre la notícia que el seu pare s’estava morint. Segons va dir, l’home és metge a França i no acostuma a beure, però quan ho fa es posa molt agressiu. Pel que sembla, arrossega algun trauma per la seva participació en una guerra al seu país natal (Congo), on va ser torturat i li van amputar diversos dits del peu.

Mentre esperaven els efectius sanitaris, l’home es va aixecar sobtadament i va córrer de nou cap al balcó per tirar-se al buit. Els agents van aconseguir tornar a subjectar-lo, però el turista la va emprendre a puntades de peu i cops de puny. Durant el forcejament, va intentar diverses vegades tirar pel balcó els dos policies. Finalment, amb l’ajuda d’uns altres dos policies i tres treballadors de l’hotel, van aconseguir immobilitzar-lo. Els efectius sanitaris li van administrar un sedant i el van traslladar, custodiat pels agents, a l’hospital d’Inca. Va quedar ingressat a l’àrea de psiquiatria.