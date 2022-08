Des del mes de juliol passat l’antigitanisme està perseguit per llei. Malgrat aquesta protecció es continuen donant casos tan evidents com el que van patir dues joves veïnes d’Osca en un restaurant de la capital alt aragonesa. Un dels treballadors de la pizzeria pertanyent a la cadena Domino’s no va dubtar a identificar-les com a «taula parella noies gitanes» al tiquet de la comanda.

Un tracte racista patit per aquestes noies de 25 i 26 anys, cosines entre si, que ha sigut denunciat per Manolín Giménez, el pare d’una d’elles i prior de la Confraria dels Gitanos d’Osca, qui no ha dubtat a compartir-ho a les xarxes socials encara impressionades pel comportament rebut. «No tenen educació, denunciem aquests actes i que no es torni a repetir», va afirmar Giménez, que va afegir que «normalment identifiquen les taules per números però a elles les van etiquetar com a gitanes»

Els fets denunciats van tenir lloc diumenge passat cap a les 21.39 hores a la pizzeria situada al carrer León Abadías. Totes dues, que són clientes habituals i que mai havien tingut cap problema anteriorment, van demanar una Barbacoa i una Carbonara, abonant 31,99 euros. Va ser quan se n’anaven a casa quan una d’elles es va emportar la desagradable sorpresa al comprovar la factura i veure que el jove que els havia pres la comanda els havia identificat com a «taula gitana».

Enfadades, van tornar a la pizzeria i van demanar parlar amb l’encarregada, que els va demanar disculpes. Tot i així, les noies van sol·licitar el llibre de reclamacions i van presentar la queixa formalment.

Des de la Fundació Secretariat Gitano, a través del seu coordinador provincial, Eduardo Julián Pascual, han mostrat el seu suport a les famílies de les dues noies i confien que «aquest tipus de coses no tornin a passar». «No és acceptable segregar o identificar ningú per pertànyer a una ètnia o a un col·lectiu o per tenir unes característiques físiques determinades», va criticar mentre va destacar que és la primera vegada que tenen coneixement d’un cas així a Osca.

La Llei d’Igualtat de Tracte i no Discriminació, coneguda com a llei Zerolo, va entrar en vigor el 14 de juliol, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El text inclou l’aporofòbia (l’odi contra el pobre) i l’antigitanisme com a delictes d’odi amb multes d’entre 300 i 10.000 euros per a les infraccions lleus, de 10.001 a 40.000 per a les greus i per a les molt greus entre 40.001 i 500.000 euros i poden comportar una pena d’un a quatre anys de presó.

La recaptació obtinguda del cobrament de les multes serà invertida en la promoció de sensibilització per a la igualtat de tracte i no discriminació i lluita contra la intolerància.