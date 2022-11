Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) han identificat les cèl·lules que escampen el càncer de còlon en el procés conegut com a metàstasi fins i tot després que s'hagi extirpat el tumor primari a través de cirurgia, en un estudi que publica aquest dimecres la revista 'Nature'. A més han comprovat en experiments amb ratolins, que eliminar aquestes cèl·lules mitjançant tècniques genètiques és suficient per prevenir la formació de metàstasi. La situació coneguda com a recaiguda afecta entre el 20 i el 35% dels pacients. El càncer de còlon és el tercer més comú al món, amb prop de dos milions de nous casos cada any.

Segons els investigadors, després de la cirurgia i la quimioteràpia, les cèl·lules tumorals residuals ara descobertes romanen ocultes principalment al fetge o al pulmó, i són invisibles a les tècniques diagnòstiques utilitzades a la clínica. "Entendre i evitar el fenomen de les recaigudes després de la cirurgia és una necessitat mèdica no resolta. Després de molts anys investigant el càncer de còlon, hem fet un primer pas per prevenir les metàstasis en pacients que debuten amb una malaltia localitzada", ha explicat Eduard Batlle, cap del laboratori de Càncer Colorectal a l'IRB Barcelona. Els científics han generat un nou model experimental en ratolins que recrea el procés dels pacients amb recaigudes i han desenvolupat una metodologia que permet aïllar una fracció minúscula de cèl·lules tumorals disseminades ocultes a l'organisme. "El nostre model, molt semblant al progrés de la malaltia en pacients, ens ha permès caracteritzar el tumor primari i la dinàmica de la malaltia residual. Hem estudiat des de micrometàstasis de 3 o 4 cèl·lules, a metàstasis mitjanes, o fins i tot més grans, i hem caracteritzat com evoluciona cadascuna durant la progressió de la malaltia", ha afirmat Adrià Cañellas-Socias, primer autor de l'estudi. La investigació ha permès determinar que les cèl·lules responsables de la recaiguda són capaces de desprendre's del càncer al còlon, migrar fins al torrent sanguini, arribar al fetge i romandre ocultes durant un temps després de la cirurgia. Els investigadors, a més, han confirmat que eliminar aquestes cèl·lules mitjançant tècniques genètiques és suficient per prevenir la formació de metàstasi. Els ratolins que desenvolupen càncer de còlon es mantenen lliures de malaltia després de la cirurgia del tumor primari, sense patir posteriors recaigudes. A més, l'equip d'Eduard Batlle ha desenvolupat una estratègia terapèutica per erradicar específicament la malaltia residual i prevenir-ne la recurrència. Aquesta estratègia demostra que les metàstasis incipients, quan encara no són visibles, es poden eliminar mitjançant un tractament amb immunoteràpia, previ a la cirurgia. Des de l'IRB subratllen que tots aquests descobriments obren la possibilitat de desenvolupar noves línies de recerca. Els científics responsables de l'estudi se centren ara a estudiar en quin moment les cèl·lules que han arribat al fetge s'activen per tornar a generar un tumor, amb la intenció d'interferir en aquest procés i evitar la formació de metàstasi. També investiguen per entendre quins factors influeixen en l'aparició d'aquestes cèl·lules i per què el nombre d'aquestes cèl·lules varia entre un pacient i un altre.