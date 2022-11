«La Bíblia és un naufragi, tot el que explica està manipulat»

Juan José -JJ pels lectors- Benítez acaba de publicar «Belén», el dotzè i darrer lliurament de la saga Caballo de Troya, un projecte que va iniciar el 1984 amb «Jerusalén»

No sé de cap llar als anys vuitanta sense un llibre de Caballo de Troya.

M’ho han comentat força vegades.

Escriu sobre terres llunyanes perquè Espanya és un drama?

La veritat és que és una pena, és una societat malalta.

En quin sentit?

Malalta perquè no es veu sortida enlloc, no té cap esperança, els polítics no governen... Bé, això és un desastre.

Mai no s’ha cregut la història oficial del cristianisme?

La veritat és que la Bíblia em sembla un naufragi.

A banda de l’arca de Noè, vol dir?

Sí, la Bíblia és un naufragi perquè no explica la veritat, ni de bon tros. Tot el que explica està manipulat.

Per part de qui?

Per part dels integrants de l’Església catòlica, és clar.

Quin interès tenien a manipular?

Els evangelis comencen a aparèixer mig segle després de la mort de Jesús, és molt complicat explicar el que va ocórrer tantes dècades abans. Els periodistes sabem molt bé com funciona això: si pregunta a cinc testimonis d’un accident, tindrà cinc versions diferents. Doncs imagini que ho pregunta al cap de setanta anys.

Però això no seria manipulació, seria desconeixement.

És que no coneixien la història ni van conèixer el personatge, es van deixar guiar per interlocutors i, sobretot, per interessos. Els interessos han sigut sempre el pitjor enemic de Jesús de Natzaret.

Si al cap de mig segle era difícil saber res de Jesús, per què ens hem de fiar de vostè al cap de vint-i-dos segles?

Comparant els Caballo de Troya amb la informació que apareix a la Bíblia, em sembla molt més lògic, sensat i normal el que dic als Caballos.

Per vostè qui va ser Jesús?

Un home-Déu. Millor dit, un déu.

Vostè a l’edat mitjana hauria acabat a la foguera.

Segur que sí. Bé, ja ho han intentat.

Jesús era més semblant al de Jesucrist Superstar que al dels evangelis?

Segurament que sí. Els evangelis expliquen una veritat remota, tan remota que és inabastable. Jesús era una altra cosa.

Que va existir de debò, és un fet?

Per descomptat. Hi ha testimonis històrics, tant pagans com cristians, que ho confirmen.

Feia miracles o duia una vida més prosaica?

A partir que Jesús recupera la seva divinitat, als trenta-un anys, comença a realitzar els grans prodigis, els miracles.

Com va ser que vostè s’interessés per la vida d’aquell senyor?

Potser per estar desenganyat de la religió que m’havien ensenyat. El que m’ensenyaven de petit no em quadrava, no em convencia, i vaig començar una recerca personal. Que és la més important.

No ho devia tenir fàcil.

Gens fàcil. Em va ajudar la ciència. Vaig anar l’any 1978 a un congrés sobre el Sant Llençol de Torí, i allà va començar el meu interès pel personatge. Després vaig continuar buscant informació.

És hereva de Jesús l’Església actual?

En absolut. Jesús mai no va fundar cap església, ni tan sols li va passar pel cap. La famosa frase «Tu ets Pere i sobre aquesta pedra...» és una manipulació d’acord amb els interessos del moment.

Hi ha més manipulacions així?

N’hi ha moltes. Maria no era verge, no va concebre per obra de l’Esperit Sant. Això és mentida i és ignorar l’església dels jueus en aquell moment.

Ara sí que va a la foguera, JJ.

Els deixebles no van ser triats pel mestre. I així, moltes altres coses.

I l’estat d’Israel, és hereu de Jesús?

No. L’estat d’Israel és un frau. I que va robar la famosa terra promesa als seus legítims propietaris. I en nom de Yahveh, que no era Déu. Jo no concebo Déu assassinant 50.000 persones a Jericó.

Tot això que diu vostè, deu resultar incòmode a molta gent.

A l’Església catòlica no li agrada gens. I a Israel encara menys. Ara fa temps que no hi vaig, suposo que ja no em deixaran entrar.