La Fundació Amics de la Gent Gran ha posat en marxa una campanya per a recaptar fons i acompanyar les persones grans durant les festes de Nadal. Batejada com a "Aquest Nadal, quin és el teu desig?", l'entitat vol sensibilitzar sobre la soledat no desitjada i demana la col·laboració ciutadana perquè puguin viure un Nadal en companyia.

I és que després del parèntesi imposat per la pandèmia, l'entitat recupera després de dos anys les activitats nadalenques, entre elles, els tradicionals dinars de Nadal. Per a començar a pal·liar els efectes de la soledat, durant els mesos de novembre i desembre la Fundació ha reforçat l'acció social amb la mirada posada en les festes nadalenques. En el marc de la campanya, la Fundació Amics de la Gent Gran organitzarà un total de 26 dinars de Nadal amb la participació de persones beneficiàries i voluntaris. Es duran a terme a Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, València, Madrid, Saragossa i Sevilla. També s'ha previst activitats nadalenques, que van des de visites a fires a passeigs per a contemplar la il·luminació nadalenca i berenars; així com també el lliurament de lots de Nadal. Una realitat compartida Segons dades de l'INE, a Catalunya hi ha 340.000 persones grans que viuen soles. Dels més de 2.000 beneficiaris que acompanya l'entitat, el 68% pateix, a més, limitacions físiques. La Fundació també apunta que a l'Estat espanyol el 68% de les persones grans se senten soles, una realitat que "té conseqüències psíquiques i físiques greus", assenyala a través d'un comunicat. "A aquestes dades cal sumar-li la situació provocada per la covid-19, la reducció de les interaccions socials i l’augment de les situacions d'aïllament, que han fet incrementar de forma notable el sentiment de soledat", afegeix.