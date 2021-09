La Policia Nacional ha detingut a Getafe (Madrid) un pastor evangèlic de 50 anys acusat d’abusar sexualment de quatre nenes de la seva església, segons ha pogut saber Cas Obert i ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. L’arrest es va produir el 3 de setembre passat després que una menor, de 10 anys i nacionalitat italiana, i tres nenes veneçolanes, de 6, 7 i 9 anys, denunciessin amb les seves famílies haver sigut agredides per part de l’home, que no té antecedents i al qual el jutge va deixar en llibertat, però continua investigat.

Segons van relatar davant els agents, qui fos el seu referent religiós a la Comunitat Evangèlica Maranatha, a la qual acudien dues vegades per setmana, tots els dimarts i els divendres, els feia «tocaments a les seves parts íntimes». A més, el pastor hauria ideat un joc, «l'aneguet cec», en el qual l'home «tapava els ulls amb una bufanda» a les nenes, «els introduïa un dit a la boca» i demanava a les menors que «esbrinessin de quin dit de la mà es tractava», però en realitat, segons les indagacions, «el que els posava a la boca era el penis».

Les nenes van ser ateses i explorades per la Unitat d'atenció a la família i dona de la Policia Nacional (UFAM). Una d'elles va denunciar que el pastor també abusava d'ella fora de l'església. Segons el seu relat, l'home «li va demanar que es baixés els pantalons i les calcetes i s'ajagués als seients posteriors del seu cotxe, alhora que ell s'ajeia a sobre d'ella despullat i es fregava». Durant aquell episodi, la menor «va poder veure el membre viril del pastor», segons expliquen fonts judicials a aquest diari.

Cessat de l'església

La Policia no descarta que, una vegada coneguts aquests quatre casos, puguin aflorar més denúncies. Cas Obert s'ha posat en contacte amb el detingut per obtenir la seva versió, sense resposta. Un responsable de l'Església Evangèlica a Getafe explica a aquest mitjà que han «cessat» el pastor com a ministre evangèlic i «s'ha tancat l'església» de la qual formava part el detingut «fins que s'aclareixi l'ocorregut». «Jo vaig ser una de les primeres persones que va saber de les denúncies de les nenes. He conversat amb les famílies i també amb el denunciat, que nega els fets. Com a església, estem atenent els pares de les tres menors i esperant que la justícia aclareixi el que va passar», assegura Oseias Gómes, que exerceix tasques de supervisió a les dues esglésies que la comunitat evangèlica té en el municipi madrileny.

«Condemnem qualsevol mena d'agressió i violència, contra els menors, contra les dones i contra qualsevol ésser humà. Si finalment aquest pastor és jutjat i condemnat, haurà de pagar amb el que la justícia estimi oportú», afegeix.