David Flores demana que la seva mare, Rocío Carrasco, sigui condemnada a un any de presó i a pagar-li 15.000 euros d’indemnització per no pagar-li la pensió a què està obligada per la justícia. Així consta en l’escrit d’acusació presentat per la seva advocada al jutjat, al qual ha tingut accés Cas Obert i ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En aquest document, l’advocada de David Flores, fill de Rocío Carrasco i Antonio David Flores, recorda que, des de l’any 2018, una sentència obliga la mare a pagar 200 euros mensuals al seu fill com a «pensió d’aliments». David Flores, de 22 anys, viu amb el seu pare des que és major d’edat, però la jutge va entendre que, a causa de la seva malaltia, és una persona «dependent econòmicament». L’escrit enviat a la jutge assegura que, des d’aleshores, la seva mare «no vol fer-ho i mai ha pagat cap quantitat».

TRES TESTIMONIS

L'advocada de David Flores, Beatriz Robles, indica en el seu escrit al jutjat que Rocío Carrasco és autora d'un delicte d'impagament de pensions i demana que es cridi a declarar com a testimonis en el judici contra Rocío Carrasco als seus dos fills, al seu exmarit Antonio David Flores i a la seva parella, Olga Moreno. A més, acusa Rocío Carrasco de no pagar l'assegurança mèdica del seu fill, que pateix una malaltia genètica. Segons l'escrit d'acusació, la mare ha deixat de pagar-li «en reiterades ocasions», de manera que el jove «quedava sense cobertura mèdica». Per evitar-ho, assegura, «la dona del pare del demandant, la senyora Olga Moreno» i la seva germana, Rocío Flores, van haver d'abonar diferents ingressos en metàl·lic. Al document s'adjunten diversos rebuts del pagament d'aquesta assegurança mèdica fets per Olga Moreno a l'empresa Sanitas.

CONTRACTES GUIXATS

La representant legal de David Flores reclama al jutjat que, abans que se celebri el judici, s’aportin els contractes i els pagaments que Rocío Carrasco va rebre de la productora del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En aquest sentit, afirma que es tracta de cinc contractes entre la productora i la dona que van ser aportats en un procediment laboral però «guixant les quantitats percebudes per l’acusada».

La querella contra Rocío Carrasco va ser interposada pel seu exmarit, Antonio David Flores, el passat 1 de març, poc abans que s’estrenés la sèrie documental en què la dona denunciava haver sigut víctima de maltractaments per part de la seva exparella. Carrasco va ser declarada com a investigada i es va negar a declarar al jutjat. Va demanar la nul·litat de les actuacions, una cosa que la jutge va rebutjar. El mes de juny passat, la magistrada encarregada del cas, Verónica Carabantes, va oferir al fill, David Flores, personar-se com a perjudicat en la causa, ja que és ell el beneficiari de la pensió. El jove així ho va fer i ara la seva advocada ha redactat l’escrit on acusa la seva mare i proposa la celebració del judici. La quantitat que Rocío Carrasco deu al seu fill és de 8.600 euros, segons la jutge.