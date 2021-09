Almenys dos dels quatre detinguts per l'agressió sexual a una menor de 16 anys amb discapacitat de Rosselló (Segrià) haurien violat a la noia i un ho hauria fet en reiterades ocasions. Això és el que es desprèn de la investigació dels Mossos i ha confirmat l'alcalde del municipi, Josep Abad, que també ha afegit que estan pendents de la investigació judicial en relació amb el cas que ha sacsejat el poble. El Ple municipal ha aprovat una declaració institucional per rebutjar els fets que van tenir lloc diumenge i també per denunciar la violència contra les dones. Està previst que a la tarda hi hagi una concentració a Lleida per protestar contra aquesta agressió múltiple i des de Rosselló s'ha posat a disposició dels veïns dos autocars.

L'alcalde de Rosselló ha explicat que després de conèixer els fets es va posar en contacte amb la família de la víctima, una menor de 16 anys del poble que pateix una discapacitat. A banda de traslladar-los tot el suport els va dir que no volien passar davant seu en aquelles qüestions relacionades als fets i que s'esperarien al fet que es coordinessin ells en cas que volguessin fer algun tipus d'acció de rebuig als fets. Segons Abad, la família té una «fortalesa enorme, increïble» i han aconseguit moure el dia a dia malgrat el que ha passat.

En aquest sentit, han convocat, conjuntament amb col·lectius feministes, una concentració aquest dijous a la tarda a la plaça Sant Joan de Lleida per rebutjar i denunciar els fets que ha patit la seva filla. Des de l'Ajuntament de Rosselló s'ha contractat dos autocars per facilitar el desplaçament a aquells veïns que hi vulguin assistir. A banda, Abad també ha explicat que han fet reunions d'assistència social i que ja s'ha posat un psicòleg a disposició de la víctima. També s'ha ofert als pares, però de moment l'han descartat. A més a més, l'Ajuntament ofereix assessorament jurídic.

Rosselló ha afegit al Ple ordinari un primer punt a l'ordre del dia que ha consistit a aprovar la declaració de rebuig als fets que ja van emetre dimarts passat. En un primer moment es van detenir dos homes per l'agressió sexual, de 23 i 31 anys, veïns del poble i nacionalitat marroquina, igual que la víctima. Se l'haurien endut al seu pis durant bona part de la tarda de diumenge i l'haurien violat en reiterades ocasions. Dilluns al vespre es van detenir dos homes més en relació amb el cas, companys de pis dels altres dos detinguts que haurien presenciat els fets, però no haurien fet res per impedir-los. Dimecres van passar a disposició judicial i la jutge en va decretar l'ingrés a presó sense fiança.