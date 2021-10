Els Mossos van alertar diumenge del retorn d'una ciberestafa. Els estafadors envien un allau de missatges suplantant una altra entitat, en aquest cas Caixabank, amb l'objectiu d'obtenir dades sensibles dels comptes dels clients.

"Torna l'allau de SMS que t'envien suplantant una altra entitat, en aquest cas @caixabank. Esborra'ls i sobretot no segueixis l'enllaç ni donis dades personals #stopsmishing", van alertar els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes.

L'smishing és una tècnica que consisteix en l'enviament de missatges per part de ciberdelinqüents a un usuari simulant ser una entitat legítima amb l'objectiu de robar-li informació privada o realitzar-li un càrrec econòmic, amb tècniques d'enginyeria social.

El fals missatge es pot detectar a partir de diverses faltes d'ortografia i pobre puntuació. Alhora, l'enllaç al qual redirigeix (seguridad4caixa.chocek.com) és diferent al domini de La Caixa (www.caixabank.es).

Igual que en el cas de les estafes per correu electrònic, segons l'entitat bancària, quan rebem un correu és imprescindible analitzar amb detall la direcció de de reemitent i no deixar-se enganyar per petits canvis, a vegades "gairebé imperceptibles". Alhora, indiquen, crea una sensació d'urgència, un recurs habitual entre els hackers.

Segons La Caixa, davant el més mínim dubte, "és recomanable contactar amb el reemitent per una altra via per a confirmar la legitimitat del missatge.