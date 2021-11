«Un esquinçament vaginal de 5 centímetres, un esquinçament anal de 15 centímetres, l'esfínter destrossat i una fractura cranial». Una noia de 16 anys d'Igualada ha patit una agressió extrema, violada possiblement per més d'una persona, i aquest resum de les lesions mostra la brutalitat dels fets. La van trobar inconscient, amb un cop al cap i despullada. Els pares de la noia han fet una crida a diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, per demanar col·laboració ciutadana. Així, volen facilitar la tasca dels investigadors per trobar el o els agressors, que continuen en llibertat. Els fets van tenir lloc dilluns, 1 de novembre, a la matinada al polígon industrial de Les Comes quan la noia es dirigia a l'estació de tren. La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualment la jove es recupera de les greus lesions de l'agressió que va patir en tornar de festa.

La nit dels fets

La jove, que resideix a Vilanova i la Geltrú, va sortir amb unes amigues a la discoteca Epic d'Igualada. El trajecte d'anada el va fer en cotxe amb la família i la tornada, havia de fer-la agafant el tren. Després de dubtar si deixar que hi anés o no, van acabar cedint. La jove no va tornar a casa en tren tal com estava previst. En el seu lloc, la mare va rebre la trucada d'una agent de la policia catalana que es negava a relatar-li la gravetat del que havia passat per telèfon. La funcionària sabia que havien de conduir fins a Igualada i els va demanar l'impossible: que no correguessin.

«Agafaré el tren de les sis»

«El diumenge a la nit venien uns amics a sopar a casa. Així que la portem a Igualada al voltant de les vuit de la tarda, li vam donar diners i la deixem en el Burger King, perquè mengés alguna cosa mentre esperava a les seves amigues», explica la parella de la mare. «Al voltant de les dues, li vaig enviar un Whatsapp per saber si estava bé i va respondre que sí. Devia estar a la discoteca. A les cinc li vaig preguntar de nou com anava i a quina hora pensaven tornar. Només em va dir que agafaria el tren a les sis. Va ser l'últim que vam saber d'ella, fins que ens van trucar els Mossos».

El trajecte a l'estació

La jove va abandonar la discoteca Epic d'Igualada abans de les sis del matí. Cap a les set, un camioner la va trobar estirada en un descampat proper a l'estació on havia d'agafar el tren en direcció a Vilanova i la Geltrú. Estava inconscient i sense roba, amb el vestit apujat per sobre les espatlles. En veure-la, el primer pensament del camioner va ser que la jove era morta. La va tapar amb una manta i va trucar a emergències. En arribar, la van traslladar cap a l'Hospital d'Igualada i, posteriorment, al de Barcelona. Una desena d'especialistes mèdics han visitat l'adolescent des de llavors. Li han suturat la vagina i practicat una colostomia perquè temporalment pugui defecar en una bossa mentre tracten de reconstruir el mal que li han causat a l'intestí.

«És una nena forta, és una nena forta», es repeteix la mare. «Espero que no li hagin quedat seqüeles físiques», desitja en veu alta. «I les emocionals?», es pregunta a continuació. La menor està conscient, però assegura que no recorda el que va passar en sortir de la discoteca. Els seus pares encreuen els dits perquè això signifiqui que primer va ser colpejada i després violada. En aquest ordre. Que no sentís el dolor inhumà que li va infligir el seu agressor, o agressors. «Que els agafin. Espero que els agafin», repeteix també la mare. Es refereix a les persones que van atacar la seva filla. Desitja que els Mossos aconsegueixin detenir-los. La família creu que van ser uns quants. Els metges i els policies també els han deixat caure que el més probable és que hi hagués dos implicats, com a mínim. Per condemnar els fets, un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimarts a la nit a les portes de l'Ajuntament d'Igualada.

Fonts policials confirmen que treballen en la denúncia per agressió sexual que ha presentat aquesta família i remarquen que estan bolcant tots els esforços possibles a atrapar els violadors. La noia va ser sotmesa, en compliment del protocol previst, a un examen forense exhaustiu per recollir possibles mostres genètiques dels sospitosos, però aquest encara no ha aportat dades. L'anàlisi d'orina no ha revelat presència de substàncies tòxiques. Els Mossos compten amb la declaració de les amigues de la víctima i les poques coses que ha dit ella. Coincideixen que va sortir de la discoteca acompanyada. La recerca se centra a identificar aquest acompanyant. La família demana a qui llegeixi això, que si té informació sobre qui pot ser el jove que va sortir de l'Epic amb la menor, avisi els Mossos.