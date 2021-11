Un home d'uns 30 anys ha mort apunyalat la tarda d'aquest dijous en les proximitats de l'estació de tren de Rodalies de Renfe de la localitat de Cercedilla, segons han informat a Europa Press fonts d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

Diverses trucades al telèfon d'emergències 112 han alertat al voltant de les 1/4 de 7 de la tarda d'una possible agressió en les proximitats de l'estació, situada al carrer d'Emilio Serrano de la localitat.

En concret, la víctima de l'agressió, produïda en via pública, és un jove nascut el 1991 que ha patit una ferida d'arma blanca en la zona del pit, segons han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.

Quan els sanitaris del Summa 112 han arribat al lloc, han trobat al jove en parada cardiorespiratòria i presentava una ferida incisa per arma blanca al tòrax.

Els facultatius han iniciat immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada, que han prolongat durant més de 45 minuts. Finalment, els sanitaris només han pogut confirmar la defunció.

Al lloc també han acudit agents del Grup d'Homicidis de la Comandància de la Guàrdia Civil, que s'han fet càrrec de la investigació per tractar de determinar les circumstàncies en les quals s'ha produït l'agressió. De moment, no hi ha cap persona detinguda, han indicat fonts d'aquest Cos.