Un xalet de superluxe, entre Marbella i Puerto Banús, a l'exclusiva zona de Nagüelles, era utilitzat per un clan d'Europa de l'Est per plantar grans quantitats de marihuana que després eren enviades a Alemanya a través d'empreses de servei de paqueteria i des d'allà eren distribuïdes a altres països d'Europa. La droga confiscada a la banda criminal, que també tenia plantacions en dos xalets en petites localitats de Sevilla i Còrdova, podria haver aconseguit en el mercat més de 2,5 milions d'euros. En l'operació, que es va prolongar durant diverses setmanes, els agents de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol van detenir a sis ciutadans amb diferents nacionalitats europees, als quals s'acusa de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i falsedat documental.

A més, van ser intervinguts més de 60.000 euros i quatre vehicles de gamma mitjana, amb els quals els integrants de la banda pretenien no cridar l'atenció: eren fets servir per realitzar contravigilàncies i desplaçaments entre els diferents habitatges, que comptaven totes amb un custodi. La investigació es va iniciar a finals de juliol, després d'una informació aconseguida pels agents de la UDYCO de Fuengirola. La Policia va establir un operatiu de vigilància en una empresa de paqueteria de Mijas, en els voltants de la qual van localitzar a dos subjectes amb un parell de vehicles que es van trobar en un rentat de cotxes. Un d'ells va ajudar a l'altre, que conduïa un Volkswagen Passat negre sobre el qual realitzava seguiment la Policia, a portar un embalum bastant pesat a la citada empresa d'enviaments. Després de realitzar l'enviament, els agents, amb una àmplia experiència en investigacions d'aquesta índole, van comprovar en l'establiment que els DNI de tots dos eren falsos. Posteriorment, en el centre logístic de l'empresa, els investigadors van requerir els citats paquets, que havien estat enviats a una empresa en una localitat d'Alemanya. El remitent que figurava era una signatura d'antiguitats i imatgeria religiosa de Màlaga que era utilitzada com a tapadora pels delinqüents, però que no tenia res a veure amb la xarxa, tal com van comprovar els agents.

DOBLE FONS

Un dels embalatges requisats cobria un moble de fusta amb calaixeres, en el doble fons de les quals van ser trobats sis quilos de cabdells de marihuana amagats en bosses. En l'altre paquet hi havia una calaixera on es van trobar sis nous quilos de droga. El preu total en el mercat del cànnabis requisat podria arribar als 63.000 euros. A continuació, els agents van ordenar l'assenyalament d'un dels vehicles i van començar així les labors de vigilància, que no van estar exemptes de dificultats, ja que els membres de la banda realitzaven sovint maniobres de contravigilància per despistar no només a policies sinó a membres d'altres organitzacions delictives que volguessin fer-los un robatori. Durant aquest operatiu, que va durar setmanes, els agents van identificar a diversos subjectes que treballarien en la xarxa de narcotràfic i diversos vehicles, als quals van sotmetre a un exhaustiu seguiment.

En un d'ells van acabar en una coneguda zona de xalets de luxe de Marbella, a Nagüelles, on un dels integrants de la banda va accedir a un habitatge amb un ampli jardí barrat. Després de la marxa del subjecte, els agents es van adonar que se sentien màquines d'aire condicionat funcionant a l'interior de l'immoble, que mantenia totes les finestres tapades. Aquest és un modus operandi habitual en les plantacions 'indoor' per evitar que els llums d'halogenur que es fan servir per imitar els fotoperíodes naturals del sol siguin detectades per curiosos o policies. La major part de les vegades les finestres es tapen amb pladur. Durant un recorregut per la part posterior de l'edifici els investigadors es van adonar, a més, que de la casa emanava una forta olor de marihuana. En una inspecció ocular a través de les escletxes del tancat van observar com hi havia escampats per terra nombrosos tutors o varetes de bambú les quals s'utilitzen per servir de suport a les plantes de marihuana en el seu procés de creixement. Aquestes permeten que la planta creixi sense doblegar-se fins que la tija es torna més dura i és capaç de mantenir-se alçada per si mateixa.

Després que un dispositiu de seguretat determinés que la casa no estava habitada i que les màquines d'aire condicionat funcionaven de nit i de dia, els agents van demanar a una companyia elèctrica que efectués una preinspecció. El resultat va venir a confirmar les sospites dels agents: la casa no tenia contracte ni comptador i podria existir una doble escomesa, per defraudar fluid elèctric, una cosa habitual en els cultius 'indoor'. També va ratificar el tècnic que diversos aires condicionats funcionaven a la vegada. En les tasques per oferir seguretat a l'empleat de la companyia mentre realitzava la preinspecció, els agents es van adonar que fins a dues persones diferents realitzaven labors de vigilància en els exteriors de la finca. D'aquí infereixen que el guàrdia de la casa hauria alertat a diversos membres de la banda sobre el que estava passant. Durant les setmanes en les quals es va dur a terme l'operatiu de vigilància, els agents van fer apilament de nombroses proves, entre elles algunes gràfiques, com un dels presumptes traficants acudint a un dels habitatges amb un polvoritzador o un altre anant a comprar productes a una botiga especialitzada en el cultiu de marihuana. La conducta en tots els habitatges del clan era similar, però el xalet sevillà era fins i tot una mica més sofisticat, perquè hi havia una càmera oculta a la bústia per controlar qui arribava.

ACTUACIÓ COORDINADA

Els policies es van coordinar per realitzar un operatiu conjunt d'actuació en els habitatges. Així, a Sevilla es van confiscar 1.218 plantes, i 252 quilos de marihuana, que en el mercat al detall podrien oferir un benefici d'1,28 milions. Mentrestant, en una nau de l'habitatge de Còrdova, situada en una zona boscosa i aïllada per tanques i una explotació ramadera bovina, van ser trobats 106 quilograms de cabdells de marihuana, que estaven sent sotmesos al procés d'assecament previ al seu envasament al buit. A més, en diverses habitacions hi havia 2.448 plançons de marihuana, que pesaven al voltant de set quilos. En aquesta finca la xarxa estava construint una nau enorme per emmagatzemar més plantes i mentrestant ocultar els enormes generadors elèctrics dels quals se subministrava d'energia a les plantacions.

D'altra banda, a Marbella van ser confiscades 1.179 plantes de marihuana que pesaven 103 quilos i es van trobar tres motxilles amb 33 quilos de cabdells de marihuana envasats en bosses transparents i hermèticament segellades. Des del Grup contra el Crim Organitzat de la Comissaria de Fuengirola es continuen practicant gestions per intentar garantir el total esclariment dels fets, mentre els membres de la xarxa arrestats segueixen a la presó a l'espera de judici malgrat que el seu advocat, Juan Ospina, ha demanat el seu alliberament. Segons el jutge, que rebutja la seva posada en llibertat, existeix un clar perill de risc de fugida perquè són ciutadans estrangers l'arrelament familiar dels quals a Espanya no s'acredita. En conversa amb aquest mitjà, Ospina ha evitat fer declaracions.