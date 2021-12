L'Audiència Provincial de Huelva ha condemnat a la pena de presó permanent revisable a Bernardo Montoya, home acusat d'agredir sexualment i assassinar a la jove zamorana Laura Luelmo a la localitat de Huelva del Campillo el mes de desembre de l'any 2018, tot això després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular.

Un assassí reincident

En la sentència notificada avui a les parts personades en la causa, l'Audiència condemna a l'acusat a la pena de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb l'agreujant de reincidència (va ser condemnat per sentència ferma de 31 de desembre de 1997 de l'Audiència de Huelva per delictes de violació de domicili, obstrucció a la justícia i assassinat) i li imposa a més 17 anys i mig de presó per un delicte de detenció il·legal en concurs ideal amb un delicte d'agressió sexual amb l'agreujant de gènere.

Sobre això últim, l'Audiència considera que “està clar que la detenció il·legal de la víctima va constituir un mitjà per a la posterior agressió sexual”, de manera que “ens trobem davant un concurs medial o instrumental, en el qual el tancament” de la víctima a la casa de l'encausat “va ser el mitjà utilitzat per a poder realitzar seguidament l'agressió, i no té sentit ni finalitat sense ella”.

400.000 euros d'indemnització

Així mateix, i en concepte de responsabilitat civil, l'acusat haurà d'indemnitzar amb un total de 400.000 euros als pares i germans de la víctima. En aquest punt, el magistrat-president del judici amb jurat conclou que no escau indemnitzar al xicot de la morta, ja que “no consta que la part que el sol·licita, acusació particular, ostenti formalment la seva representació processal” i, a més, “no consta que existís una relació estable, amb convivència anàloga a la del matrimoni”. L'Audiència recorda que, en el seu veredicte, el jurat va declarar provat que els fets es van produir al voltant de les 17.30 hores del dia 12 de desembre de 2018, quan la jove tornava de fer la compra en un supermercat i va ser abordada pel condemnat, que vivia davant d'ella en un habitatge de la localitat del Campillo.

La seva intenció era que el cos no fos localitzat

Així, l'acusat la va introduir “a la força” en el seu domicili “amb intenció d'agredir-la sexualment”, de manera que, una vegada dins de la casa, el condemnat va tancar la porta, “impedint” que la víctima sortís de l'habitatge i que se li prestés auxili, començant en aquest moment a propinar-li “forts” cops. Aquests cops es van produir mitjançant cops de puny i utilitzant per a això a més un objecte contundent, de tipus rom, segons prossegueix la sentència, que afegeix que, “aprofitant l'atordiment i indefensió” de la jove, l'acusat “li va lligar les mans a l'esquena i li va tapar la boca amb cinta adhesiva”, traslladant-la a un dels dormitoris de l'immoble, on la va agredir sexualment. Seguidament, “amb ànim de posar fi a la vida” de la víctima i “per a evitar que es conegués la comissió dels fets”, l'acusat li va assestar un fort cop amb un objecte contundent, després del que, al voltant de les 18.42 hores, i “trobant-se encara amb vida”, el condemnat la va embolicar en una manta i la va introduir en el maleter del seu cotxe, on també va introduir una bossa amb el telèfon mòbil i altres objectes personals de la dona. L'acusat, una vegada en el vehicle, va realitzar un recorregut pels termes municipals de Mines de Riotinto, Nerva i El Campillo, dirigint-se finalment a un concret paratge on, entre les 19.44 i les 20.42 hores, va deixar el cos de la morta amb les mans lligades a l'esquena, així com la resta dels objectes amb l'excepció del telèfon mòbil, en una zona escarpada i de difícil accés, tot això “amb intenció que el seu cos no fos trobat i sense comunicar el parador del mateix fins a la seva detenció”.

Agreujant de gènere

La jove va morir aproximadament a les 20.15 hores del dia 13 de desembre de 2018, sent descobert el seu cos el dia 17 de desembre d'aquest any en el mateix lloc on va ser deixat per l'acusat. La sentència considera que, en causar a la jove les ferides que van provocar finalment la seva mort, el condemnat “es va valer de la seva superior força física i d'una extrema violència”, ja que la “va tancar i va emmordassar” perquè “no pogués demanar auxili” i li va lligar les mans a l'esquena, “aconseguint amb tot això cometre aquests actes de manera que impedia efectivament qualsevol reacció defensiva” de la morta. Així mateix, la sentència també recull que l'acusat va sotmetre a la jove a “patiments innecessaris i un sofriment més intens que el que es requeria per a causar-li la mort”, mentre que, en agredir-la sexualment, “va utilitzar la violència per a obtenir la seva submissió total a la satisfacció del desig sexual, incorrent en una conducta particularment degradant per a la dona, de reïficació i dominació, que es correspon amb el seu propi concepte dels rols de gènere”.