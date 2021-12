Un ciclista ha provocat diverses ferides per una agressió amb arma blanca a un taxista a la Rambla de Barcelona després que tots dos hagin protagonitzat una baralla. La víctima ha sigut traslladada a un hospital, tot i que no es tem en principi per la seva vida. Segons han informat a Efe fonts dels Mossos, l'agressió s'ha produït aquest dijous pels volts de les 10.30 hores a la cèntrica Rambla de la capital catalana, a l'altura del número 91. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una disputa entre el ciclista i el taxista, que ha derivat en una agressió amb arma blanca del primer contra la víctima.

Un torniquet per parar l'hemorràgia El taxista ha patit diverses ferides per arma blanca en diferents zones del cos, i els agents de la policia catalana que s'han desplaçat fins al lloc dels fets li han fet els primers auxilis i li han practicat un torniquet a una mà per aturar l'hemorràgia, fins que han arribat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos busquen ara l'autor d'aquesta agressió, un ciclista, gràcies a la descripció física facilitada per diversos testimonis. La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets i determinar l'origen de la baralla, els motius de la qual per ara es desconeixen.