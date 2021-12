Agents de la Policia Nacional de Palma, en col·laboració amb la Policia Local de Palma, han procedit a la detenció d'un home espanyol de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments, després que presumptament envestís intencionadament diverses vegades amb el seu vehicle contra el cotxe en el qual viatjaven la seva dona, els seus fills i els seus sogres, que van resultar ferits. A la 01:30 hores de la matinada d'ahir, una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional va localitzar un vehicle circulant en direcció contrària pel carrer d'Aragó confluència amb la Via de Cintura, i es van adonar que presentava un cop a la part davantera. Per aquest motiu van activar els dispositius acústics i lluminosos fins que van aconseguir interceptar el vehicle i identificar el conductor. El conductor va argumentar que havia tingut un aldarull amb el seu sogre i que l'havia envestit amb el cotxe perquè li volia treure la custòdia dels seus fills. Els policies van sol·licitar suport a la Policia Local de Palma i van sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia, el qual va donar resultat negatiu, i a posteriori, van realitzar les gestions per al total esclariment dels fets.

Els agents van esbrinar que a l'hospital de Son Llàtzer hi havia el sogre i la dona del conductor juntament amb altres familiars per ser atesos a conseqüència de diverses col·lisions, ja que aquests anaven a bord d'un vehicle i havien sigut envestits per un vehicle que els estava perseguint. La dona va manifestar que prèviament el seu marit (que era el conductor del vehicle) li havia proferit insults i amenaces i que en arribar al domicili la va empènyer i la va agafar pel cap sacsejant-la, fet que va motivar que aquesta truqués al seu pare perquè l'auxiliés. Per la seva banda, el pare de la víctima, va comentar als agents que es va personar al domicili per l'episodi de maltractaments i que es va emportar a la seva filla i dos néts, d'uns 18 i 20 anys per evitar mals majors. Van pujar al seu vehicle juntament amb la seva dona i van abandonar el lloc, però el seu gendre va aparèixer de forma sobtada en un vehicle, i els va perseguir i va envestir diverses vegades a la part posterior i lateral. Ells havien rebut cops a tot el cos, per la qual cosa van fugir fins a l'hospital Son Llàtzer, mentre trucaven a la Policia. El sogre va informar que moments abans dels fets i quan va anar a buscar la seva filla, el seu gendre li va proferir amenaces de mort i li va proferir danys al seu vehicle. En vista dels fets, els agents van procedir a la detenció del gendre i marit de la víctima com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments.