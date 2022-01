Capturat gràcies a Google Maps. És la increïble història del capo mafiós Gioacchino Gammino, pertanyent a la Cosa Nostra siciliana, condemnat a cadena perpètua, buscat per Itàlia des de fa vint anys i detingut a Galapagar, municipi situat a uns 40 quilòmetres al nord-est de Madrid. Els detalls del novel·lesc arrest, que es va dur a terme el mes de desembre passat i que diu molt de com han evolucionat les activitats policials transnacionals, han estat reconstruïts aquesta setmana gràcies a una recerca de Salvo Palazzolo, veterà periodista del diari romà 'La Repubblica'.

Que Gammino visqués en la clandestinitat a Espanya no era un misteri per als agents italians. Feia dos anys que l'havien començat a investigar i ja llavors l'havien situat precisament a Galapagar, com també van confirmar fonts policials transalpines a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Però una imatge a Google Maps va ser la prova definitiva, la que va confirmar les sospites. Gammino s'amagava sota el nom de ‘Manuel', un cuiner i gestor d'una botiga de productes hortofructícoles (anomenada 'La Huerta de Manu', avui tancada) i d'un restaurant (que tampoc estava al seu nom).

Una vegada localitzat, la policia va accelerar l'arrest que finalment es va produir el 17 de desembre per part de la Brigada Central d'Estupefaents (UDYCO), el cos espanyol que va treballar en el cas juntament amb la Direcció de Recerca antimàfia (DIA) italiana i la Fiscalia de Palerm (Sicília). Un desenllaç que no s'esperava el mafiós. “Com ho van fer per trobar-me? Fa deu anys que no truco per telèfon a la meva família”, els va dir als policies mentre el detenien, segons la informació filtrada per Palazzolo.

Un altre indici del seu parador el va llançar una imatge en un perfil en Facebook del propi escapolit, en la qual Gammino apareix promocionant el seu restaurant, com si es tractés d'una escena de la pel·lícula “El Padrí”.

Fugida de pel·lícula

Gammino, nascut a Desio, Llombardia, el 1960, mai va ser vist com un mafiós qualsevol. Considerat un dels responsables d'una cruenta guerra mafiosa en els 90, l'assassinat jutge antimàfia Giovanni Falcone el creia també un dels homes d'enllaç entre el seu clan i les cèl·lules a Llombardia, al nord d'Itàlia.

Gammino ja s'havia escapolit a Espanya anys abans, en un primer moment per a fugir d'una ordre de detenció per homicidi agreujat i associació mafiosa. El 1999 va ser detingut i extradit a Itàlia des de Barcelona, per ser reclòs a la presó romana de Rebibbia.

No obstant això, el 2002, Gammino va tornar a escapolir-se, aquesta vegada de la presó. Va aprofitar un moment de confusió durant l'enregistrament d'una pel·lícula dins de Rebibbia (un detingut que s'havia grimpat a un mur, i no volia baixar), per a escapolir-se fent-se passar per un dels tants parents que en aquest moment es trobaven en l'institut penitenciari visitant als seus afins empresonats. Una fugida que va tornar a estar a la mira dels investigadors a partir de maig de 2014, data en la qual es va emetre el mandat d'arrest europeu.