Aquest dissabte la Delegació del Govern a Castella i Lleó ha apuntat que s'ha trobat un cos que podria correspondre a la jove Esther López, de 35 anys, desapareguda fa vint-i-cinc dies a Traspinedo (Valladolid). L'últim cop que se la va veure va ser en aquesta localitat, concretament durant la matinada del 12 de gener.

Sota el lema d''Esther, el teu somriure és la nostra esperança', centenars de veïns de Traspinedo –a 25 quilòmetres de Valladolid– i d'altres municipis veïns van omplir fa dies la plaça Mayor per acompanyar la família d'Esther, representada pel seu pare, Miguel López, que va reconèixer moments «d'angoixa gravíssims, molt dolents». «És un mal que no té cap cura, cap medicina. És la pitjor malaltia que es pot tenir», va afirmar el pare d'Esther, que ha agraït la tasca de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, especialment a la Guàrdia Civil, per fer «l'impossible» per trobar la seva filla.

La Guàrdia Civil mantenia diverses línies d’investigació obertes després de la detenció de Ramón ‘el Manitas’ el 22 de gener.