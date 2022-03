Diego el Cigala haurà de sotmetre's a un «reconeixement especial forense» per part d'un equip d'experts a detectar i analitzar casos de violència masclista, víctimes de maltractaments i els seus agressors. Segons ha sabut CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, la jutge que investiga l'artista per maltractament habitual, lesions i vexacions a la seva exdona ha ordenat, d'ofici, aquesta prova pericial i l'ha citat per a l'1 d'abril en una consulta de l'Institut de Medicina Legal de Cadis. Un metge forense, un psicòleg i un treballador social de la Unitat de Valoració Integral de Violència de Gènere de la Junta d'Andalusia s'entrevistaran aquell dia amb Ramón Jiménez Salazar (el veritable nom del Cigala) per concloure si, com va denunciar la seva exparella i defensa la fiscalia, és un maltractador. Després, elaboraran un informe amb les seves conclusions i l'enviaran al jutjat de violència sobre la dona número 1 de Jerez de la Frontera. Els especialistes mesuraran el «grau de perillositat objectiva» del Cigala i el seu «risc de reincidència». També estudiaran el «grau d'imputabilitat» del cantant. Valoraran qüestions com si pateix algun trastorn de personalitat o un problema d'addicció i si aquests poguessin estar relacionats amb els suposats episodis de violència de què està acusat.

Dominació sobre la dona

A més, segons fonts del cas, els pèrits hauran de determinar si el Cigala «continua exercint dominació» en l'actualitat sobre la mare dels seus dos fills, de 4 i 5 anys. Sobretot, després que la fiscal encarregada del cas alertés de la «situació de vulnerabilitat» i «aïllament» que la dona pateix després de denunciar el que va ser la seva parella durant sis anys i de qui tant ella com els seus fills «continuen depenent econòmicament i emocionalment», com va informar CAS OBERT el setembre passat. La fiscalia ja va advertir que la dona estava «sent fins i tot coaccionada perquè desistís en la seva denúncia».

L'exdona del Cigala va denunciar el juny passat que ell la va estar maltractant durant quatre anys. Va relatar múltiples episodis d'agressions físiques i psicològiques per part de l'artista. Va decidir acudir a la policia, va explicar, «espantada» després que la situació s'agreugés durant la pandèmia del coronavirus i el Cigala l'amenacés de treure-li els nens si no tornava a viure amb ell. Junt amb la seva denúncia, revelada per CAS OBERT, la dona va aportar diverses fotografies d'ella amb hematomes a la cara i ferides als braços per acreditar les lesions que l'home li hauria provocat durant diverses pallisses, algunes agressions s'haurien produït quan estava embarassada. També va proposar que aportessin informació diversos testimonis que haurien presenciat els maltractaments, que ja han declarat al jutjat.

«Els diners i les dones»

El Cigala va ser detingut en un hotel de Madrid i va quedar en llibertat després de declarar davant la jutge. Va reconèixer que ell i la seva exparella discutien sovint, va atribuir les baralles a la «gelosia» de la dona i va negar totes les agressions. Després de la seva posada en llibertat, el cantant va opinar així sobre els motius de la seva detenció: «Segur que són els diners, sempre volen diners les dones». Paraules per les quals poc després es va disculpar amb un comunicat: «Vaig pluralitzar en comptes de parlar en singular; no em referia a les dones del món, sinó a una de sola». No obstant això, la magistrada experta en violència de gènere va veure «indicis racionals de criminalitat» i va imposar al Cigala una ordre d'allunyament de 500 metres de la seva exdona, que es troba en una situació de «risc mitjà», segons la policia.

Seqüeles

La jutge considera que «hi ha dades que augmenten aquest risc». Per això, el desembre passat va demanar als funcionaris de la mateixa unitat que ara ha de fer el reconeixement forense al Cigala, que realitzés una valoració psicològica a la dona per mesurar els «efectes de l'exposició a la violència física i psicològica» i les seqüeles que ha patit. Ella va acudir a la consulta i es va sotmetre a la prova. La magistrada també va citar llavors el Cigala perquè se sotmetés a la mateixa diligència, però ell no hi va acudir. Es va excusar dient que era fora d'Espanya. Concretament, a la República Dominicana, on l'artista té una casa. Aquesta vegada, l'artista no ha presentat cap justificació que li impedeixi assistir a la pericial de divendres. Segons detalla el jutjat en la seva citació, si el 'cantaor' s'absenta sense justificar-ne el motiu, la jutge podria multar-lo o fins i tot dictar contra ell una ordre de detenció per desobediència a l'autoritat.