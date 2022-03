Una dona ha tallat el penis i els testicles al seu marit, de 29 anys, per abusar sexualment de la seva filla, de 15, d'una relació anterior, tal com ha publicat 'Onda Cero'. Els abusos, que han tingut lloc al Vietnam, s'han descobert gràcies al fet que la dona, que sospitava tot i les negatives de la seva filla, instal·lés una càmera oculta. La dona, de 36 anys, es va entregar després de desfer-se dels genitals i s'enfronta a un delicte per lesió en un estat mental agitat. Per la seva banda, el marit es recupera favorablement.