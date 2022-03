«De genolls li suplicava que em deixés anar, però quan intentava aixecar-me em tornava a agafar del cabell i em tirava a terra per continuar violant-me», relata encara amb por, en recordar el malson viscut, la dona agredida sexualment durant hores en una caseta de Picassent el setembre de 2020. «Tu d'aquí no te'n vas fins que jo ho digui», li contestava el seu agressor, jutjat ahir a la Secció Primera de l'Audiència Provincial de València. El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 22 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal, amb caràcter degradant o vexatori, en concurs medial amb el delicte de detenció il·legal, amb l'agreujant de discriminació per raó de gènere, i dos delictes de lesions, tant per les causades a la seva víctima com al conductor que la va rescatar quan aquesta intentava escapar del seu captor, tal com va informar en el seu moment Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Darrere d'un biombo per no veure de nou el rostre de l'home que durant gairebé quatre hores la va sotmetre presumptament a tota mena d'agressions sexuals, la víctima, de 57 anys, va descriure ahir amb detall davant el tribunal la violència que va exercir sobre ella l'acusat, després d'enganyar-la perquè anessin a prendre's unes copes a una caseta de Picassent, on aquest vivia amb el seu oncle. Segons va explicar, la tarda del 30 de setembre de 2020 tots dos van coincidir en un bar de Carlet. «Vaig confiar en ell perquè des que el vaig conèixer al juny havia estat educat amb mi», va explicar l'agredida sobre els motius pels quals va acceptar la invitació del seu amic –nega que haguessin mantingut una relació de parella– quan aquest li va dir que tenia quatre ampolles de xampany i que podien seguir la festa a la seva caseta.

No obstant això, una vegada a la casa, i després d'assegurar-se que el seu familiar no hi seria, el processat va tancar la porta amb clau i va començar a posar-se violent dient-li: «Et cardaré pel cul». Quan la dona li va demanar marxar-se d'allà, deixant-li ben clar que no volia tenir sexe amb ell, aquest la va subjectar i la va tirar sobre un matalàs. «Em va trencar la roba, la camisa, les calces..., jo intentava defensar-me com podia, li empenyia amb les cames perquè no entrés», relatava amb dolor encara en les seves paraules. «Ell em pegava puntades, em deia que era una filla de puta, que semblava una lleona lluitant», recorda la víctima. «Durant quatre hores em va violar tot el que va voler mentre li suplicava que em deixés anar». Finalment, la dona va aconseguir que li obrís la porta en demanar-li sortir per orinar, perquè no hi havia bany a la caseta. «Em vaig vestir ràpidament i en un descuit, quan va obrir, vaig sortir corrent», va explicar l'agredida. El seu agressor va sortir després d'ella nu i descalç i va aconseguir atrapar-la. «Em va agafar del cabell i em portava de tornada arrossegant-me», recorda, fins que per fortuna va passar per allà una parella en un cotxe. Gràcies a la intervenció d'aquests testimonis, que també van declarar ahir en el judici, la dona va aconseguir posar-se fora de perill.

L'home que la va socórrer recorda que en passar amb el seu cotxe, en el qual anava acompanyat de la seva xicota, va veure a una persona nua agafant a una dona amb la roba trencada i plena de sang. Immediatament, va fer marxa enrere i va baixar del vehicle per socórrer-la. En el forcejament amb el seu presumpte agressor va resultar ferit lleu en una mà, d'aquí ve que la Fiscalia també acusi d'aquestes lesions al presumpte violador. La seva xicota va ajudar la dona a pujar al cotxe i la van traslladar a la caserna de la Guàrdia Civil. Agents de la Benemèrita de Picassent van localitzar a l'acusat encara nu amagat sota una manta i uns enderrocs en la citada caseta on va sotmetre a la seva víctima, qui presentava entre altres lesions desviació del septe nasal pels cops rebuts. Alfonso I. S., qui inicialment anava a acceptar un acord de conformitat per veure reduïda la seva pena, es va limitar a negar els fets i no va voler respondre a cap pregunta, ni tan sols a la seva pròpia defensa. Encara que no eren parella, la fiscal va mantenir l'agreujant de gènere pel menyspreu, dominació i humiliació que va tenir amb la seva víctima pel mer fet de ser dona.