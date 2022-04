Un esquiador ha perdut la vida aquest migdia a la Vall d'Aran en veure's sorprès per una allau. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 13.24 hores. L'esquiador s'ha vist arrossegat per l'esllavissada quan esquiava en una zona fora pistes de Baqueira Beret, en concret a la zona de La Vinyeta. Personal de pistes i els Bombers d'Aran s'han desplaçat fins al lloc i han localitzat el jove inconscient, tot i que no es trobava atrapat. Després d'intentar reanimar-lo sense èxit, l'esquiador ha estat evacuat en helicòpter fins a l'heliport de Vielha, i traslladat després fins a l'Hospital Vall d'Aran, on ha acabat morint. Han intervingut en l'operatiu de rescat un helicòpter i una dotació dels Bombers d'Aran i una ambulància.