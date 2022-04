«Mare, aquest és el meu número nou, se m'ha trencat l'altre mòbil i necessito un favor». Així arrenquen els missatges d'aquests estafadors. Perquè l'engany faci efecte al·leguen que no es poden comunicar directament amb el telèfon habitual a causa de suposats problemes amb el terminal i que no poden rebre trucades. La Policia Nacional alerta sobre una nova modalitat d'estafa comesa per WhatsApp en què els seus promotors contacten amb dones a qui sol·liciten diners urgents fent-se passar pels seus fills, a fi de fer front a un problema immediat, ha informat aquest dilluns la Direcció General de la Policia.

«Em pots fer una transferència per pagar una cosa, que no tinc la targeta a mà?». Una vegada convençuda la víctima, el seu presumpte fill li demana una transferència immediata a un compte facilitant-ne les dades. La policia ha detectat en les últimes setmanes estafes d'aquest tipus en diferents zones del país. Els seus autors han aconseguit defraudar quantitats que oscil·len entre els 2.000 i els 26.000 euros. En cas de rebre missatges d'aquest tipus, els agents recomanen no perdre la calma i assegurar-se que a l'altre costat del mòbil hi ha un familiar abans de fer pagaments.