Publiquen anuncis i fake news (notícies falses) a internet fent servir com a ganxo la imatge de Dani Rovira, Pablo Motos, Alberto Chicote o David Broncano. Asseguren que aquests famosos s'han embutxacat grans quantitats de diners gràcies a les seves inversions en Bitcoin, una criptomoneda i sistema de pagament digital. Així atreuen les seves víctimes i els animen que confiïn els seus estalvis a aquesta «llacuna daurada». Diversos inversors van denunciar haver sigut estafats mitjançant aquest mètode el 2019. Tres anys després, els estafadors ho han tornat a fer, segons ha pogut saber CASO ABIERTO, el portal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

Un empresari de Barcelona va acudir a la Comandància de la Guàrdia Civil de la Ciutat Comtal el passat 1 de març i va denunciar que, en tot just un mes, li havien estafat 54.500 euros. Segons va relatar en la seva denúncia, a la qual ha accedit aquest mitjà, l'home estava navegant en la secció d'Economia d'un diari de tirada nacional el passat 14 de gener quan va aparèixer en el seu ordinador una notícia: 'L'última inversió de Dani Rovira sorprèn els experts i terroritza als grans bancs'.

«Fes-te ric des de casa»

L'article, que inclou una foto de Pablo Motos i una altra de Rovira, assegurava que «hi ha espanyols que s'estan embutxacant milions d'euros des de les seves cases gràcies a aquesta llacuna daurada». L'empresari, aficionat a invertir en divises, va punxar dins la notícia i va donar el seu nom i el seu telèfon perquè li enviessin més informació. Llavors, «una dona que parlava espanyol amb accent anglès, em va trucar des d'un telèfon amb prefix del Regne Unit i es va presentar com Mayya, em va dir que seria la meva assessora personal. Era molt amable, atenta i molt llesta, tenia coneixements de trading i, al mateix temps que m'orientava sobre possibles inversions, es preocupava per mi, per coses com si havia menjat o dormit bé», recorda aquest executiu català en declaracions a CASO ABIERTO.

400 euros en una setmana

Mayya el va convèncer que realitzés una primera inversió de 500 euros i després li va facilitar un nom d'usuari i una contrasenya perquè pogués accedir a una pàgina web «de trading» i comprovar a temps real com anaven fluctuant els seus diners. «Vaig invertir en empreses de gas, d'or, a Amazon... tinc experiència, no sóc un novell en aquestes coses, així que vaig fer comprovacions. Però tenen tan ben muntat l'engany que fins i tot les dades que anaven oferint del mercat eren reals, també la plataforma i el compte en la qual em van fer ingressar els meus diners, amb la qual cosa, de primeres, no sospites que t'estan estafant», afirma l'empresari. En només una setmana, la seva inversió va donar fruits: «De 500 euros vaig passar a tenir 900, amb el que vaig guanyar 400 euros en tot just uns dies». Llavors, Mayya li va demanar més diners.

Vulnerable a la solitud

Per aconseguir que ell accedís, la dona va anar «convencent i ensabonant a la víctima amb el mètode del 'love bombing'» o bombardeig d'amor, d'acord amb la denúncia de l'empresari. La dona «es va aprofitar de la vulnerabilitat a la solitud que té» l'home, de 53 anys i vidu, i «a poc a poc va anar aconseguint guanyar-se la seva confiança fins a entaular amb ell una relació pseudoromàntica sense elements sexuals». L'empresari va invertir altres 6.000 euros. I després, 7.000 més, i altres 9.000... així fins a lliurar 54.500 euros. Per aconseguir aquesta xifra, va haver de demanar dos préstecs bancaris, de 20.000 i 15.000 euros, respectivament.

«Mayya em trucava per telèfon almenys tres vegades al dia i ens escrivíem per whatsapp a tota hora», recorda. Moltes d'aquestes converses i missatges estan ja en poder de la Guàrdia Civil. La dona anava alternant whatsapp d'índole personal amb consells sobre operacions financeres, que executava ella mateixa amb les claus de l'home, amb missatges per animar a l'empresari quan alguna inversió sortia malament: «Hola, estimat. Molt bon dia... no has dormit res. Has de dormir, estimat, cuida't, sé que tot millorarà».

Conseqüències de ser ric

En alguns d'aquests missatges es veu com l'home dubta o li demana que «freni amb les operacions» i vagi «més a poc a poc». Fins i tot confessa a la dona, després de diverses nits sense dormir preocupat per les transaccions: «Estic una mica estressat i tibant». Llavors ella li pregunta per què i ell contesta: «No ho sé, per tot, em sento així, estic nerviós, però bé, confio que anirà passant, necessito un massatge». Mayya respon: «aquestes són les conseqüències i les necessitats de ser ric», i li envia un cor. L'empresari fins i tot arriba a demanar-li que li enviï una foto seva, però ella contesta: «ha, ha, ha, aquí (es refereix a l'oficina) no la puc enviar».

Dos milions per Sant Valentí

El 22 de febrer, uns dies després que Mayya feliciti el denunciant pel dia de Sant Valentí amb cors a través de whatsapp, l'home desperta amb una sorpresa i escriu a la seva gestora: «He mirat el compte i tenia dos milions d'euros. Això és real, estimada? Haig d'estar somiant. Si us plau, desperta'm del que estic vivint, cel, no sé què dir. No tinc paraules. Fins que no vegi els diners no m'ho crec». No va veure ni un euro. «Li vaig demanar treure part dels diners i ella em va respondre que per poder fer-ho, abans havia de pagar una comissió del 2,5% a la seva empresa. És a dir, per poder obtenir un milió d'euros dels diners que suposadament havia guanyat, primer havia de donar-los 25.000 euros», denúncia l'empresari, representat per l'advocat José Antonio Tuero i assessorat per Alberto Mondragón, responsable de la web denuncioestafa.com. «Em vaig adonar del frau. Li vaig dir que del meu compte no sortia ni un duro més. Que primer em donessin els meus diners i d'aquests diners jo els pagava a ells, li vaig oferir pagar el triple de la comissió que demanaven, però res. L'endemà, em van bloquejar el compte».

Irlanda i els Estats Units

Amb ajuda d'un informàtic, l'empresari ha aconseguit esbrinar que els estafadors operen des de servidors allotjats a Irlanda i els Estats Units, la qual cosa dificulta als investigadors la seva localització. El maig de 2019, Pablo Motos ja va denunciar a 'El Hormiguero' que estaven utilitzant la seva imatge per enganyar molts usuaris: «Es tracta d'una publicació en la qual apareix una imatge meva sense el meu consentiment i una suposada manera de guanyar diners fàcils a través d'un enllaç. Insisteixo: és una estafa i aprofito per denunciar-ho aquí perquè no tinc com defensar-me». El presentador va afegir: «A l'empresa no la localitzem ni nosaltres ni els meus advocats. Tenim investigant a la Guàrdia Civil de delictes informàtics, perquè es camuflen en dominis diferents en diverses parts del món». Des que va interposar la seva denúncia, l'empresari de Barcelona ha continuat rebent trucades des de telèfons similars al de Mayya en les quals intenten treure-li més diners: «En una d'aquestes trucades es van fer passar per la hisenda britànica, volien reclamar-me un deute, demanaven que pagués impostos per haver operat al seu país i per voler extreure els meus diners».