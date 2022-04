Impactant. Així és el vídeo que va captar una càmera de seguretat a l'estació Independencia de la línia Belgrano sud, a l'Argentina, en què es pot veure com una noia camina cap al tren que està tot just arribant a l'estació. Poc després sembla que la noia es desmaia i cau a les vies entre els vagons del tren.

⚠️ Impactante momento en el que una joven de 24 años se desmaya justo cuando llegaba un tren y cae entre dos vagones en una estación de Argentina. pic.twitter.com/wWeyRfeaR2 — REPENTINITIS (@Repentinitis2) 19 de abril de 2022

Una vegada que el tren para, el personal de seguretat s'hi acosta per veure si hi poden fer alguna cosa i alguns usuaris del servei s'hi acosten i la treuen, increïblement, amb vida. Després de l'incident, la noia va ser assistida per personal mèdic i traslladada a l'hospital de la zona, on va estar 12 dies. La Candela, que és com es diu, va ser tractada per politraumatismes.

Drama en el metro de Buenos Aires



Una chica se tambalea y cae entre el andén y un tren, justo en el momento en que este ingresa a una estación de metro en Argentina.



La joven tuvo suerte, pese a todo, y sobrevivió al terrible accidente ocurrido el 29 de marzo. /ir pic.twitter.com/YiOYu9p6od — DW Español (@dw_espanol) 18 de abril de 2022

En el vídeo es veu la dona, vestida íntegrament de blanc, a la zona de l'andana. De sobte, se la nota marejada, quan comença a caminar i es desmaia fins a caure a les vies, just en el moment en què el tren arriba a l'estació. La reacció dels altres passatgers denota una preocupació extrema. A continuació, un home es llança a terra per intentar rescatar-la junt amb el personal de seguretat de l'estació. El personal mèdic i la Policia, van reanimar la víctima, que estava en xoc.