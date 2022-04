L'Audiència de Tarragona jutja un home acusat de matar a ganivetades l'amant de la seva exparella. Els fets es remunten l'agost de 2020 a Vila-seca (Tarragonès). La parella dormia a casa del pare de la dona quan l'acusat va irrompre a l'habitació amb dos ganivets i amb les mans protegides amb guants. Aquest dilluns, en el primer dia de judici amb jurat popular, han declarat familiars de la víctima i de l'acusat. La dona, única testimoni del crim, ha afirmat que va veure dues figures i com queia la víctima a terra. «La meva exparella em mirava fixament», ha dit. El ministeri fiscal demana 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i un any i mig per violació de domicili. L'acusació particular sol·licita 25 anys i la defensa l'absolució.

En la seva declaració, la dona ha explicat que feia disset anys que era parella amb l'acusat, amb qui tenen tres fills en comú i s'havien fet parella de fet en néixer el primer fill. També ha detallat que des de feia un any, tenia una relació sentimental amb la víctima, que portaven en secret. Segons ella, des de mitjans de juliol s'havien separat definitivament amb la seva parella i vivia a casa d'una amiga a Reus. La víctima era marit de la neboda de l'acusat i també amic seu, segons han testificat la dona i els familiars del mort. El crim es remunta a la matinada del 27 d'agost de l'any 2020, quan la dona i la víctima estaven dormint a casa del pare d'ella, en un habitatge situat al municipi de Vila-seca.

Segons ha testificat la dona, es va despertar quan va notar moviments al llit i va veure la figura de la víctima caient per un costat del llit i a l'acusat a l'altra banda. Ella assegura que estava en xoc i que no podia parlar quan va veure l'escena del crim. Amb tot, ha afirmat que només li va poder dir a la seva exparella que truqués a l'ambulància. «Em mirava fixament, vaig perdre la veu per l'estat de xoc, crec que no em vaig moure del llit per la por», ha afegit. També ha declarat que el presumpte assassí portava guants i que li va demanar que toqués els ganivets amb els quals havia propinat ganivetades a la víctima. «Ell portava guants i em va dir que toques els dos ganivets, recordo que en vaig tocar un pel mànec, jo no portava guants», ha dit.

Tot just després, assegura, van arribar els policies alertats pels veïns arran d'escoltar la discussió prèvia. «El senyor Heredia -acusat- em va fer una senya perquè no digués res als agents, ells em van preguntar que havia passat i els vaig respondre que havíem tingut una discussió mentre els feia senyes amb el dit perquè anessin cap a dalt», ha declarat. Llavors, segons la testimoni, l'home va baixar sense samarreta, ni els guants ni els ganivets i els agents van comprovar que hi havia una persona morta a l'habitació.

«L'acusat li va dir que matés a la víctima o si no la mataria a vostè?», ha preguntat l'advocat de la defensa, David Rocamora a la testimoni. En la seva resposta, ella ha negat que l'hagués amenaçat. Durant la seva intervenció inicial, la defensa ha afirmat que l'acusat es trobava en una situació «d'impacte emocional» arran de descobrir que la seva dona l'enganyava amb el seu millor amic. «Això no explica ni justifica, ni dona el dret a matar», ha destacat Rocamora. L'advocat de la defensa ha demanat l'absolució i al·lega que la mort es va produir en defensa pròpia.

En el primer dia de judici, també ha declarat la mare i la germana de la víctima que han exigit justícia i han assegurat que no han fet marxar de Barcelona a la família de l'acusat per venjar la mort del seu familiar. Durant la sessió també ha declarat la dona de l'home mort i, altres testimonis, com els veïns que van veure l'acusat el dia dels fets pels voltants del domicili. Aquest dimarts, el judici continuarà amb la declaració dels agents policials.