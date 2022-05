Una organització criminal que opera a Eivissa ha intentat assaltar el xalet on s'allotjava Felipe Froilán de Marichalar i Borbón, membre de la Casa Reial, segons publica El Confidencial. El nebot del Rei, que ha estat absent dies enrere de la reunió per Setmana Santa amb el seu avi, el rei emèrit Joan Carles I, a Abu Dhabi, va reaparèixer la setmana passada en una festa a l'hotel W Ibiza, a Santa Eulària on va gaudir d'una festa privada i exclusiva. Pel que sembla Froilán es va allotjar en una vila en una luxosa urbanització de l'illa dissabte passat a la nit quan la casa va ser objecte d'un intent d'assalt per part de diverses persones que portaven armes i es cobrien amb passamuntanyes.

El nebot major del rei Felip VI es trobava acompanyat de diversos amics, entre ells d'Aitor Gutiérrez, fill de l'exfutbolista del Reial Madrid Guti, així com del servei de la casa, que havia estat contractat per l'amo de la vila, i que van ser els que van frenar als assaltants. Des de la casa van avisar a la Guàrdia Civil, que es va personar fins al lloc. Fins a 18 agents van acudir d'urgència a la trucada, però els assaltants ja havien fugit. Només van deixar diversos passamuntanyes i gas somnífer. Cap dels ocupants del xalet va patir danys. De moment es desconeix el nombre d'assaltants, que van fugir en trobar-se amb el personal de servei de la casa que va donar la veu d'alarma. La Guàrdia Civil investiga els fets i està analitzant els objectes deixats després de la fugida dels delinqüents per confrontar la identitat amb l'anàlisi d'ADN en els passamuntanyes trobats. La Benemèrita manté oberta diverses hipòtesis. La primera el robatori amb força. Els autors de l'assalt podrien integrar una banda de crim organitzat que gràcies a delacions entren en domicilis per robar objectes de gran valor. Es dona la circumstància que a l'interior de l'habitatge hi havia un rellotge de luxe de la marca Richard Mille que podria tenir un valor d'un milió d'euros. La segona hipòtesi és que pogués tractar-se d'un intent de segrest. Els agents van trobar en el lloc gas somnífer, que si bé es fa servir per dormir a persones que es troben en una casa per robar-la, també és idoni per executar el segrest d'una persona. En aquest cas, en la vila es trobava un familiar del rei i el fill d'un exjugador famós.