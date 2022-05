La Policia Local de Santa Brígida va detenir aquest diumenge a un home de 72 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, després que suposadament calés foc a la persona que li havia donat acollida a casa seva des de fa anys, i després el llancés a un dipòsit. L'afectat pateix cremades en gairebé tot el cos, per la qual cosa es temia per la seva vida. Els fets es van produir al voltant de les 11 del matí en un habitatge en la zona rural del Camino de La Cruz del Gamonal, dins d'una zona de finques aïllades del Gamonal alt. De moment es desconeixen les causes per les quals el suposat autor, també de la mateixa edat, va actuar d'aquesta forma, ja que pel que sembla fa anys que li havien donat aixopluc a la casa familiar.

L'ara detingut suposadament el va cremar i després el va ficar dins d'un dipòsit tancat, on a més a més no feia peu. A part, alguna font apunta que va poder arribar a tancar-lo, perquè no pogués sortir i s'ofegués. Encara que en la zona no es trobaven a primera vista llaunes de gasolina, pel que sembla existia una forta olor de gasolina en el lloc, que podria ser el combustible que va fer servir per cremar a aquest septuagenari advocat de professió. El detingut és un ciutadà d'origen capverdià que vivia acollit a casa del ferit des de fa molts anys, i sembla que d'una edat similar a la víctima. El ferit va poder salvar la vida gràcies a la ràpida intervenció dels agents locals, que el van poder auxiliar a temps. En qualsevol cas, les cremades aconsegueixen prop del 90%. Pel que sembla va ser la seva dona la que va donar la veu d'alarma enmig del nerviosisme del moment, permetent als agents arribar a temps per auxiliar-lo.

L'home va ser evacuat en estat molt greu a l'hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canària, si bé era molt possible que, donat el seu estat, fos traslladat a una unitat de cremats de Sevilla, segons fonts oficials. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del detingut, així com de la investigació i diligències pertinents. El suposat autor va ser capturat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa amb resultat de lesions greus i cremades en gran part del seu cos. I els investigadors intenten aclarir les causes de la seva suposada agressió. El ferit és conegut en la zona, on fa anys que viu. I, pel que sembla, és la seva residència habitual. Veïns de la zona van reconèixer ahir que s'havien vist sorpresos per la presència d'un bon nombre de policies de diferents cossos i de l'ambulància a mitjan matí. Els fets van passar en una finca, que és pròxima a altres dues propietats, encara que en una zona muntanyenca de petits nuclis de cases unifamiliars.