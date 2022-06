Els Mossos d'Esquadra busquen una àvia de 93 d'anys que presenta un alt grau de dependència i que es troba en parador desconegut des que el seu fill, que no es troba en plenes facultats, se la va emportar per la força a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.