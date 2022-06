Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir divendres a la nit el raper Morad per conducció temerària, anar sense carnet i desobediència als agents de l'autoritat, segons han avançat 'El Caso' i 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN.

Cap a les 20.30 hores, la policia va rebre l'avís que un cotxe amb quatre persones a bord circulava a tot drap pel centre de l'Hospitalet de Llobregat, saltant-se semàfors i fent altres imprudències, posant en risc la seguretat de les persones. Els Mossos van comprovar que el conductor del vehicle infractor era el traper Morad, van intentar aturar-lo, però aquest va fer cas omís i es va escapolir. Una hora després, una trucada al 112 va permetre localitzar el cotxe en un aparcament del Prat de Llobregat.

A dins no hi havia cap dels quatre ocupants, però la policia va poder localitzar i detenir Morad als blocs de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. L'arrest ha quedat sense efecte de matinada, a l'espera que sigui citat pel jutge pels tres delictes que se li imputen: conducció temerària, circular sense carnet i desobediència als agents de l'autoritat. No es tracta de la primera topada del traper Morad amb la policia i la justícia, ja que va ser detingut fa només unes setmanes –el 6 d'abril- per no presentar-se a una citació judicial per, precisament, declarar davant un presumpte delicte contra la seguretat viària. I a principis de març, Morad va ser absolt en un judici per un intent de robatori en un domicili de Barcelona el 2018.