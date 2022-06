Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous per segona vegada a Barcelona al metge del departament d'Interior de la Generalitat acusat presumptament de cometre abusos sexuals contra diverses dones agents del cos, després que una cinquena víctima el denunciés a la fi de la setmana passada. El passat 20 de maig, els Mossos d'Esquadra van detenir per primera vegada a aquest metge del servei de vigilància de la salut laboral del departament d'Interior, que va ser suspès cautelarment d'ocupació i sou, després de ser denunciat per tres dones agents de la policia catalana per abusos sexuals comesos suposadament el 2019.

Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la posada en llibertat amb càrrecs per al detingut, el doctor Jorge P., acusat d'un delicte d'abusos sexuals. Fonts pròximes al cas han informat que aquest metge ha estat detingut aquest dijous al matí per segona vegada, després que una altra presumpta víctima, que seria la cinquena, el denunciés a la fi de la setmana passada.

Fets similars

La nova víctima, segons les citades fonts, hauria relatat en la seva denúncia una sèrie d'abusos sexuals similars als que presumptament hauria comès contra les primeres agents dels Mossos que el van denunciar. Davant aquesta nova denúncia, l'instructor dels Mossos d'Esquadra ha ordenat la seva detenció, que s'ha produït aquest matí. En aquests moments, el metge es troba en dependències policials de la comissaria de les Corts, i està previst que demà passi a disposició judicial.

El detingut exercia com a metge del servei de vigilància de la salut laboral d'Interior, per la qual cosa prestava servei als funcionaris i funcionàries del departament així com als membres dels diferents cossos que depenen d'aquesta àrea, com els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, el 112 i Protecció Civil, entre altres. El febrer de 2020, una agent dels Mossos va denunciar al metge d'Interior per un suposat abús sexual comés durant una exploració mèdica el setembre de 2019, davant el que l'equip de la conselleria -llavors liderada per Miquel Sàmper (JxCat)- va acordar com a mesura cautelar obligar al fet que les visites a pacients dones les fes sempre acompanyat, situació que es va mantenir durant més d'un any.

Quan el 'conseller' Joan Ignasi Elena, de l'òrbita d'ERC, va arribar a la conselleria el juny de 2021, va oferir suport jurídic a la víctima i es va personar en el procediment judicial obert per aquest cas de suposats abusos. Mesos després, quan la conselleria va tenir coneixement de noves diligències judicials sobre el cas, Interior va obrir un expedient disciplinari al doctor, a qui li va prohibir de manera cautelar fer exploracions mèdiques a pacients dones. Posteriorment, el febrer de 2022, una altra agent dels Mossos va interposar una denúncia per abús sexual contra el mateix metge, per uns fets que van tenir lloc també el 2019. En aquest cas, l'agent va rebutjar l'oferta de suport per part dels serveis jurídics de la Generalitat.

Expedient disciplinari

En haver-hi ja dos casos, Interior va activar el mes passat un segon expedient disciplinari, que ha comportat la suspensió cautelar d'ocupació i sou del metge, mesura que el metge ha recorregut. Divendres passat, 20 de maig, es va tenir coneixement d'una tercera víctima, també per uns abusos comesos suposadament el 2019. Una vegada la víctima va denunciar, els Mossos van detenir el mateix divendres al metge, que va quedar en llibertat amb càrrecs per un delicte d'abusos sexuals. La setmana passada, altres dues agents de la policia catalana el van denunciar per abusos sexuals, una a través de la conselleria Interior i una altra a través del sindicat SAP-Fepol. L'última d'aquestes dues denúncies és la que ha propiciat avui la detenció per segona vegada d'aquest metge.