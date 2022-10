Un home de 50 anys ha estat condemnat aquest dimecres per l'Audiència de Barcelona a dos anys de presó per haver tingut relacions sexuals amb una nena de 14 que oferia la seva virginitat a Internet. El setembre del 2019 la nena va publicar un anunci al portal 'Milanuncios' dient que «era verge» i que demanava 1.000 euros per tenir relacions. L'acusat li va escriure dues hores després i va quedar amb ella a l'estació de Sants. Allà, segons la sentència, ella li va dir que tenia 16 anys i, creient això, ell li va proposar d'anar a un hotel on van mantenir relacions sexuals i ell li va donar 200 euros. El tribunal l'ha condemnat per un delicte de corrupció de menors i li ha suspès la pena per ser inferior o igual a dos anys.

Si bé la pena imposada a l'home ha estat finalment de dos anys de presó, que no complirà perquè la pena li ha estat suspesa, inicialment la fiscalia demanava 17 anys de privació de llibertat per ell. El considerava autor de tres delictes: un d'abús i agressió sexual a menor, un d'abús sexual a menor de 16 anys i un de corrupció de menors. La fiscalia i l'acusació particular, exercida per la família de la noia, han rebaixat la seva petició de pena i l'han deixat en dos anys per un delicte de corrupció de menors si es reconeixia com a autor dels fets i es comprometia a pagar 6.000 euros d'indemnització a la noia.

El delicte de corrupció de menors

El delicte de corrupció de menors, segons el Codi Penal, consisteix a sol·licitar, acceptar o obtenir, a canvi d'una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona menor d'edat. El relat dels fets provats, assumit per l'acusat com a vàlid, explica que el 22 de setembre del 2019, només dues hores després que la noia posés el seu anunci explícit d'oferir la seva virginitat a canvi de 1.000 euros, l'home li va escriure i van quedar a l'estació de Sants per sis dies després, el 28 de setembre.

Quan es van trobar a Sants ella li va dir que tenia 16 anys. En aquell moment, segons la sentència, ell es va creure aquesta informació, «es va aprofitar d'aquesta circumstància» i li va proposar que anessin a uns aparthotels del carrer Numància. Llavors, en una habitació, ell li va dir que es despullés i es tombés al llit, es va posar sobre ella, la va penetrar sexualment, li va llepar la zona genital i li va fer diversos tocaments.

En acabar, li va donar 200 euros en metàl·lic i li va dir que es vestís i que marxés. El relat dels fets apunta que dos mesos més tard, el novembre, l'home li va donar uns altres 200 euros a la noia a la Plaça Catalunya de Barcelona. Segons la sentència, ella ha patit diversos problemes per culpa dels fets: afectació emocional, simptomatologia posttraumàtica, malestar, sentiment de culpa i alteracions en la son i en la gana.

Pena suspesa

Finalment, després d'acceptar la proposta feta per la fiscalia i l'acusació particular de reconèixer-se autor dels fets a canvi d'una rebaixa en la pena, el tribunal ha condemnat l'home a dos anys de presó. Però tot seguit li ha suspès la pena considerant que es compleixen els requisits que estableix la llei per fer-ho: que és igual o menor a dos anys, que era la primera vegada que delinquia i que s'ha compromès a pagar la indemnització de 6.000 euros a la víctima com a compensació pel dany moral causat. La condemna també inclou la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la noia durant quatre anys i de no comunicar-se amb ella durant el mateix període.