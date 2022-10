Un home de 28 anys es troba greu a l'hospital en llançar-se des d'un cinquè pis en un celobert després de, presumptament, degollar la seva parella, de 29 anys, al domicili familiar d'un edifici a Alcoi (Alacant). Fonts del cas han informat a Efe que aquest crim masclista ha sigut descobert aquest diumenge cap a les dues de la matinada en un immoble de la zona nord d'Alcoi, al carrer Ferran el Catòlic, quan els veïns van donar l'avís que un home s'havia precipitat al buit.

Quan els agents van entrar a la vivenda des d'on s'havia precipitat, van trobar la jove morta per degollament al lavabo i, tot i que al principi van dubtar si es tractava d'un suïcidi i un intent de suïcidi, la investigació apunta que es tracta d'un crim masclista. Pel que sembla, la parella no tenia fills i vivia en aquest immoble des de Nadal de l'any passat, segons les fonts consultades per Efe.