Els Bombers busquen un mossèn de 78 anys perdut des d'aquest dijous a la Vall de Lord (Solsonès). L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de Lord, a Sant Llorenç de Morunys, però no va tornar al migdia, tal com havia dit que faria. L'avís el van donar els residents del santuari a les 15.23 hores. 18 dotacions terrestres, entre elles el grup caní, i un helicòpter busquen l'home des de dos quarts de set del matí. El dispositiu es va haver de suspendre ahir a la nit a causa de la pluja, que queia amb intensitat i dificultava la visibilitat. Els Bombers desaconsellen la participació de veïns en la recerca per la complexitat i l'orografia de la zona.