Detinguda una dona per intentar cremar a la seva parella mentre dormia

La Policia Local d'Alacant ha rescatat la passada matinada a un home que es trobava atrapat a l'interior d'un incendi originat en el seu habitatge, situat al carrer Àguila, i ha detingut a una dona que ha confessat ser l'autora de l'incendi en tractar de cremar el matalàs en el qual dormia la seva parella. La detinguda està acusada d'un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i temptativa d'homicidi amb danys.

La Policia Local d'Alacant ha acudit aquesta matinada de diumenge al domicili de la parella al voltant de les 4.40 hores, alertats per un incendi en un habitatge. A la seva arribada, un menor de 14 anys ha manifestat als agents que el seu oncle es trobava atrapat en l'habitatge en la qual s'estava produint l'incendi, segons ha informat l'Ajuntament d'Alacant en un comunicat.

Els agents policials han accedit a l'habitatge, que es trobava "inundada per un dens fum i sense visibilitat", i han aconseguit arribar fins a l'habitació en la qual es trobava l'home atrapat.

Un cop fora de l'habitatge, l'home ha declarat als agents que quan estava dormint es va despertar "per la forta olor" i va veure a la seva dona "alienada i prenent el matalàs" i va explicar que amb posterioritat, el seu nebot va intentar apagar el foc, però va resultar impossible, per la qual cosa li va indicar que sortís de l'habitatge.

La detinguda ha manifestat als agents policials ser la presumpta autora de l'incendi i ha confessat haver cremat el matalàs on dormia la seva parella. A més, ha indicat que "no és la primera vegada que ho fa", ja que amb anterioritat ho va intentar de la mateixa manera, aconseguint apagar-ho i sense que la seva parella interposés denúncia.

Per a l'extinció de l'incendi es van desplaçar un total de tres dotacions dels bombers del Servei e Prevenció, Extinció d'Incendis i salvament (SPEIS), que van accedir a l'interior amb dotze efectius, van intervenir amb diverses línies d'aigua per l'interior i van aconseguir apagar el foc. L'habitació on es va originar el foc va quedar completament calcinada i la resta de l'habitatge va resultar parcialment afectat.

Els efectius sanitaris van atendre 'in situ' l'home de 48 anys i al menor de 14 anys per inhalació de fum, sense necessitat de ser desplaçats a un centre sanitari.

Els agents han detingut a la dona per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i temptativa d'homicidi amb danys, que va ser informada dels motius de la seva detenció, així com dels drets que li assisteixen i posada a disposició judicial.