Mor una dona després de ser agredida a tocar d'un local d'oci a Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona aquest diumenge a la matinada a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). La policia catalana ha rebut l'avís a les 06.11 hores que hi havia una dona greument ferida després de patir una agressió a les immediacions d'un local d'oci de Cornellà. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha adreçat al lloc i ha traslladat la víctima a un centre hospitalari, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida i només s'ha pogut certificar la seva mort. Els agents de la divisió d'investigació criminal de la regió policial Metropolitana Sud s'han fet càrrec de la investigació. De moment, no es descarta cap mòbil tot i que no sembla que es tracti d'un cas de violència masclista.