TV3 revisa 35 anys de programació al nou espai «No tenim vergonya»

TV3 estrenarà avui (21.55) un nou format coincidint amb el dia dels Innocents. El programa es diu No tenim vergonya 2018 i vol mostrar el que hi ha darrere de la televisió, les bambolines de TV3, allò que el públic no veu habitualment.

Les pífies i els moments divertits que s'han vist a la tele durant l'any no s'escaparan de ser inclosos al programa, però també inclourà aspectes que no s'han vist en antena. Un material que l'equip del programa ha desclassificat, amb permís dels presentadors de la casa, i que compartirà amb l'audiència del 31 de desembre fins el 4 de gener a les 20.20 hores. S'oferirà un enfocament actual, si pot ser amb comentaris dels protagonistes.