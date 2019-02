Netflix renova la comèdia «Sex Education» per a una segona temporada

Netflix ha decidit renovar la sèrie Sex Education per a una segona temporada. Menys d'un mes després de la seva estrena, el passat 11 de gener, la plataforma ha fet oficial el que molts donaven per fet. La comèdia britànica, que ha aconseguit un notable èxit d'audiència, ha estat renovada per a una nova entrega de 8 episodis, la mateixa quantitat de capítols que componen la primera tanda. Sex Education presenta un grup de personatges variats i complexos, tractant temes relacionats amb el sexe, amb una perspectiva tan real com còmica.