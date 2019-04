El Super3 renova la seva graella des d'avui amb l'estrena de tres sèries

Després de les vacances de Setmana Santa, el canal Super3 renova la programació a partir d'aquest dimarts. Els súpers podran conèixer personatges nous gràcies a l'estrena de les sèries Els bons ossos bruns: Ja és primavera!, Dinotren i Dot.

A més de les estrenes noves, no hi faltaran les sèries estrenades durant la Setmana Santa, com La roca dels Frarets, Els Dringuets, Històries de caçadors de monstres, Tib i Tataoum, Artús i els vailets de la Taula Rodona i Zip Zip, ni les produccions habituals del canal, com En Grizzy i els Lèmmings, Comptem amb la Paula, Oddbods, Prodigiosa: les aventures de Ladybug i Gat Noir, Els germans Kratt, Els pingüins de Madagascar, Bola de drac Z o El detectiu Conan.