El raper nord-americà 50 Cent debutarà com a director a «Power»

El raper 50 Cent i l'actriu Naturi Naughton van presentar ahir a Barcelona la sèrie nord-americana Power, de la qual el músic és productor executiu i actor i amb la qual s'estrenarà com a director: «És emocionant», va afirmar després d'inaugurar un mural dedicat a la sèrie al carrer Creu Coberta. De nom real Curtis James Jackson III, el cantant, actor i empresari abordarà el repte de dirigir un episodi de la sisena temporada, després de l'èxit de temporades anteriors: «No es pot esperar una millor resposta del públic general», va expressar somrient.

«Ha estat una experiència diferent per a mi» i un repte involucrar-se més en el guió, va reconèixer el músic, que va aconseguir la fama amb el seu primer àlbum, Get rich or die tryin, i des de llavors ha venut més de 30 milions de discos, en una cursa que ha arribat també el cinema i la televisió com a actor i productor, a més de fundar una productora de música i una audiovisual, entre d'altres empreses.

El 7 de juliol aterrarà a Espanya la quarta temporada de la sèrie, creada per la guionista i productora Courtney Kemp -coneguda per The good wife- i es podrà veure a través de la plataforma Starzplay, disponible a Orange TV, Vodafone TV i Apple TV.

Els protagonistes de la sèrie són James «Ghost» St. Patrick, el propietari d'un club nocturn de Nova York i Tasha, la seva dona, a qui Naughton dona vida, i l'actriu va relatar com el seu personatge evoluciona cap a «una nova dona de negocis».