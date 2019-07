Mediaset España cancel·la l'edició de migdia del magazín «Cuatro al día»

El passat mes de febrer de 2019, Mediaset España va decidir donar un gir radical a la graella de Cuatro i substituir els seus informatius pel magazín Cuatro al día. L'espai que condueix Carme Chaparro i produeix Unicorn Content barreja informació política amb reportatges a peu de carrer, i des d'aquest estiu aposta també per continguts molt més lúdics i d'acord a la temporada estival. El magazín ha comptat fins ara amb dues edicions diàries, una a la franja de migdia, que tenia una durada reduïda, i una altra a la tarda, que durava molt més. Doncs bé, Mediaset ha decidit moure fitxa i prescindir d'una d'aquestes edicions.

El passat divendres es va emetre l'última entrega de l'espai en la seva primera edició, tal com va avançar el diari La Vanguardia. Des de la seva estrena, l'espai era una finestra oberta a l'actualitat i al directe a la franja matinal de Cuatro, cobrint així el buit deixat de Noticias Cuatro 1. Per omplir el buit, Mediaset España allargarà per ara la durada de Mujeres y hombres y viceversa.