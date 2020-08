Carmen Alcayde canvia Mediaset per Atresmedia i col·laborarà a «Zapeando»

Atresmedia ha fitxat Carmen Alcayde com a col·laboradora de Zapeando, el programa d'humor que presenta Dani Mateo cada tarda a La Sexta. El passat 3 de juliol, Alcayde ja va visitar l'espai, on van fer-li una petita entrevista on va compartir anècdotes televisives. Ara, el grup mediàtic ha confirmat que la presentadora participarà regularment al programa un cop s'acabi l'estiu. Alcayde va treballar fins al 2018 a Mediaset, on havia conduït Aquí hay tomate i havia col·laborat als debats de Gran Hermano o al programa d'Ana Rosa Quintana.