Prime Video acaba el rodatge del retorn d'«El internado»

Amazon Prime Video ha acabat el rodatge d' El internado: las cumbres, que es va reprendre fa un mes després d'haver quedat aturada el mes del març per la pandèmia. La sèrie és una nova versió de la ficció que Antena 3 va acabar d'emetre fa deu anys i està produïda per Atresmedia Studios i Globomedia (Mediapro).

Els nous alumnes d' El internado són Asia Ortega ( Les de l'Hoquei), Albert Salazar ( A.K.A.) i Daniel Arias ( El acabose, Cuéntame), fill d'Imanol Arias, els quals encapçalen l'elenc acompanyats de Daniela Rubio ( La Caza. Monteperdido), Claudia Riera ( Les de l'Hoquei), Paula del Río ( El desconocido), Gonzalo Díez ( 7 días), Carlos Alcaide ( Libertad), Sara Balerdi ( Gormiti) i Francisca Aronsson ( Hotel Paraíso).

El repartiment adult inclou Natalia Dicenta ( Solas), Ramiro Blas ( Vis a vis), Alberto Amarilla ( Mar adentro), Mina El Hammani ( Élite), Joel Bosqued ( Un golpe de suerte), Patxi Santamaría ( Lucky Fred), Lucas Velasco ( Educando a Nina), Joseba Usabiaga ( Handia), Amaia Lizarralde ( Hospital Central), Iñake Irastorza ( Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán ( Ignatius de Loyola) i Kándido Uranga ( The Silence of the White City).

El internado: las cumbres tindrà lloc en un internat aïllat del món i envoltat de camp. Els alumnes que hi viuen són joves problemàtics i amb mal caràcter que han de sotmetre's a la disciplina que el centre els imposa per tal de reinserir-los a la societat. El bosc que envolta l'internat, però, amaga llegendes antigues, amenaçes que segueixen vigents i que faran que els joves visquin aventures terrorífiques.

La nova versió de la sèrie està escrita per Asier Andueza, que també és el creador de la ficció, Sara Belloso i Abraham Sastre, els quals ja van participar al guió de El internado: la laguna negra, la sèrie original d'Antena 3. La sèrie en qüestió, que va acabar-se ara fa deu anys, va impulsar les carreres d'actors reconeguts com Yon González, Martín Rivas, Blanca Suárez i Ana de Armas, recentment nominada als Globus d'Or pel seu paper a Knives Out. El remake que prepara Amazon Prime tindrà vuit episodis i s'estrenarà a finals d'any.